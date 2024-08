Lavanini redobla la apuesta con Nueva Zelanda: "El resto es chamuyo"

Luego del histórico triunfo conseguido el sábado pasado en Wellingtron ante los All Blacks en la fecha inicial del Rugby Championship, Los Pumas empezaron su preparación de cara al duelo de la segunda fecha, nuevamente frente a los neozelandeses. En la previa a este compromiso, Tomás Lavanini dialogó con ESPN, comentó sus sensaciones y aclaró cuál será el objetivo para el próximo partido.

El segunda línea regresó al equipo luego de su ausencia por lesión en la ventana de julio y fue uno de los puntos altos ante Nueva Zelanda. Sobre la victoria aclaró: "Sabemos que tenemos que laburar mucho más duro. No nos tenemos que conformar con esto y seguir”. Acerca de su lesión y la recuperación que tuvo, explicó: "Estoy contento. Me estuve preparando, estuve arrastrando una lesión en el pie. Obviamente no fue fácil. Me tuve que poner a punto rápido porque acá el nivel no se compara, ni siquiera con Francia".

Además, Lavanini no dejó dudas y aclaró cuál será el objetivo de Los Pumas el fin de semana: "Ya estamos pensando de vuelta cómo afrontar el partido, sin muchos cambios pero afinando cositas que no salieron bien para que salgan bien el sábado. Nuestro objetivo es claro y es ganar los dos. El resto es chamuyo".

Lavanini aclaró que el objetivo es ganar. (Los Pumas)

El choque ante los All Blacks del próximo sábado pueden marcar algunos hitos importantes para el seleccionado argentino. Es que Argentina nunca le ha ganado dos veces consecutivas a Nueva Zelanda (sólo en tres oportunidades en toda la historia), lo que marcaría un registro dorado en la historia del rugby nacional. Además, la Albiceleste podrá cosechar su segunda victoria al hilo en el Rugby Championship, algo que no ocurre desde la edición 2022 tras superar a los All Blacks y Australia.