La fuerte advertencia de Rodolfo de Paoli tras la caída de Colón en su debut como DT: "No me esperaba que jugaran derrumbados"

Colón cambió de técnico, pero no logra recuperar el protagonismo que mostró en la primera parte de la Primera Nacional. Ayer, en el debut de Rodolfo de Paoli como entrenador, sufrió su tercera derrota consecutiva en el certamen (0-1 ante Gimnasia y Tiro en Salta) y la cuarta en los últimos cinco partidos. Si bien se mantiene en zona de Reducido, el presente preocupa.

Luego de finalizar el partido, el DT habló al respecto y contó cómo se encuentra el plantel: "La verdad que encuentro un equipo anímicamente muy golpeado, mucho más de lo que creía. Jugar derrumbados emocionalmente como jugaron no me lo esperaba. De lo futbolístico no se vio nada por el bloqueo emocional tan grande".

"Los vi muy golpeados, me llamó mucho la atención durante el partido, es parte de nuestra tarea, estamos a cargo de semejante responsabilidad, cambiar el chip, escucharlos, no se olvidaron de jugar. Con muy poquito nos han ganado bien, no pateamos al arco así que el resultado es justo", agregó preocupado.

Además, envió un pedido especial a los hinchas para que los futbolistas sientan su apoyo en el duelo que deberá jugar con Gimnasia de Mendoza, el líder, el próximo domingo: Necesitamos más que nunca el apoyo, no es táctico, físico, quizás no estaba diseñado para pasar por este momento, los jugadores se quieren dejar ayudar, lo urgente está por arriba de lo importante".

"Por ahí es hasta conveniente pasar de ser banca a ser punto. Vienen arrastrando varios golpes, pero soy optimista. Apenas nos vamos conociendo y hay que saber qué sienten, para poder ayudarlos a salir de esta situación. Cuando la cosa está mal de mente, alma y emoción, es difícil analizar lo bueno o lo malo. El diagnóstico es atacar el tema emocional y ahí ver cuáles son los defectos, como también las virtudes, evidentemente el más grande es el golpe grande que han sufrido", cerró.