Los 2 DTs que hablaron del rumor de un hipotético llamado de Boca si Diego Martínez no sigue

Boca viene acumulando malos resultados para las aspiraciones del club. Si bien no ha perdido, desde el regreso tras el parate por Copa América sumó cinco empates y apenas dos victorias. Para colmo, tendrá un raid muy desafiante en los próximos siete partidos que incluyen los duelos por Sudamericana ante Cruzeiro y los clásicos ante San Lorenzo, Racing y River.

A este ritmo, el entrenador Diego Martínez necesita de un triunfo que le de oxígeno en el marco de un cada vez más desgastado ciclo, que más allá de lo deportivo, también involucró cortocircuitos con algunos integrantes del plantel. Está claro, de esta seguidilla puede salir fortalecido y su cargo directamente puede ponerse en juego.

En el medio, los rumores en torno a distintos nombres que tienen la posibilidad de ser tentados por el presidente Juan Román Riquelme ya comienzan a circular. Algunos entrenadores -que se encuentran trabajando en el fútbol argentino- ya fueron consultados en distintas conferencias de prensa sobre un hipotético llamado de Boca.

Kily González habló sobre la posibilidad de recibir el llamado de Boca. (Foto: archivo)

Uno de ellos es el Kily González, acaso uno de los entrenadores destacados de la actual Liga Profesional. Con Unión es el escolta en la tabla de posiciones y aspira a la clasificación a una copa internacional, tras haber peleado el campeonato.

Con el Tatengue, González igualó el viernes pasado 1 a 1 con Belgrano en un picante partido que terminó con polémica arbitral. El DT dio una conferencia explosiva en la que se quejó por el arbitraje y, en ese contexto, fue consultado sobre la posibilidad de salir de Unión, en medio de los rumores. "Hay gente que está diciendo que me tienen callado. A mí no me calla nadie. Yo voy a defender a Unión hasta el día que me vaya. Yo nunca renuncié. Ni dije que me llamó Central o me llamó Román. La situación me cansa ya".

El otro entrenador que se refirió a la posibilidad es Gustavo Quinteros, el técnico de Vélez que tiene contrato hasta diciembre. Tras la victoria ante San Lorenzo por Copa Argentina, fue consultado sobre un hipotético "llamado de Boca" y reconoció: "En Argentina me voy a quedar, porque estoy muy feliz de volver después de muchos años trabajando afuera. Así que pienso quedarme en Argentina. Vélez siempre va a tener la prioridad porque estoy acá. Me dio la posibilidad de volver después de muchos años. Es un club grande, es un lindo club. Después, si aparecen ofertas de otros clubes por supuesto que lo voy a analizar con mi gente y mi familia. Hoy estoy feliz acá y quiero seguir luchando en las dos competencias hasta lo más lejos posible".