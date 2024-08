La zarpada cargada de D’Onofrio a Boca por la final de Madrid: “Cuando me vienen con el fantasma de la B les…”

A días del regreso de Marcelo Gallardo a River, Rodolfo D'Onofrio brindó una extensa entrevista en donde tocó temas relacionados con la actualidad del club, su pasado como directivo, pero también recordó la final ganada a Boca en la Copa Libertadores. En diálogo con Cenital, el ex presidente reveló cómo vivió la definición y chicaneó a los fanáticos xeneizes.

Mirá el video

"No tenía miedo. No porque justamente creía en este equipo y en Gallardo. Teníamos la oportunidad de lograr algo que iba a hacer olvidar, cómo ocurrió, y que se le banquen los hinchas de Boca. Me tocó hace un tiempo, un periodista me hace una nota, sabía que era de Boca, y me pregunta de qué era peor, irte e la 'B' o no ganar esa Libertadores", recordó.

Luego, en la misma línea, continuó: "Le respondí que para irse a la 'B' hubo una mala gestión durante ocho años, hubo más de diez o quince o equipos que no ganaron un montón de partidos, y un último con Belgrano que perdimos también, pero era una consecuencia de todo lo demás".

"Es decir, no fuiste vos Boca quien me mandó a la 'B', en cambio yo te gané la Copa Libertadores a vos y no te vas a olvidar en tu vida. Eso es lo que siente todo riverplantense. Por eso cuando hacen el fantasmita les digo que ustedes al 9 de diciembre, como la canción dice, no se lo olvidan más, nunca más", agregó.

Sin embargo, no quedó todo ahí y fue mucho más picante: "Es que en algún momento me sale el hincha cuando me molestan. Yo respeto, ahora si no me respetas, bancátela. Cuando vienen y me dicen fantasmita de la B, les digo a 'date vuelta'. Ahh si ya me doy cuenta cómo estás. Eso es cuando me atacan, jamás voy a tomar la iniciativa del ataque, nunca, por respeto al otro, jamás".