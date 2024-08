Video: el “doloroso” blooper de Gallardo en el banco de River que no se vio en TV

Marcelo Gallardo volvió a dirigir a River y el Monumental fue una fiesta tanto en la previa, como cuando el entrenador ingresó al estadio. Con una gran sonrisa, el Muñeco saludó a las más de 80 mil personas pero cuando se dirigió al banco protagonizó un blooper que la transmisión no logró captar.

Mirá el video

Es que después de recibir tremenda ovación, y con mucha emoción, se dirigió hacia el banco mirando hacia la cancha, por lo que no advirtió que el borde de la estructura estaba a su altura y se dio un fuerte golpe, sin consecuencias claro está. Se notó que solamente dijo "uh" y luego se sentó junto a Matías Biscay.

Luego del partido reveló cómo vivió su regreso: "Agradecerle a la gente por el cariño y esa muestra de afecto permanente y, bueno, cómo estaban dispuestos, cómo alentaron al equipo. Muchas cosas, muchas emociones muy encontradas con esta última semana que viví. Fueron muchísimas imágenes que se me pasaron por la cabeza, muchísimo de lo sentimental que me une claramente a esta institución".

"Fue mi primer partido con el estadio ya a pleno, con sus nuevas tribunas y la gente que acompaña de una manera muy especial. Entonces, mi familia también aquí en el estadio, también muy movilizada. Parte de mi familia, no estaban todos, pero bueno así todo intenté sobrellevarlo de la mejor manera", agregó Gallardo.

Para cerrar, reconoció: "No es fácil cuando tenés esa emoción a flor de piel, pero bueno uno la sobrelleva de la mejor manera intentando también no desenfocarse de lo más importante que es que el equipo responda de la manera que todos queremos, no solamente yo, que todo el mundo de River espera".