Mercedes eligió al reemplazante de Lewis Hamilton: quién es y cuándo lo anuncian

La temporada de la Fórmula 1 transita un receso (por el verano europeo) muy movido. Salidas de nombres importantes en Red Bull, la confirmación de que Carlos Sainz correrá durante el 2025 en Williams, el posible arribo de Adrian Newey a Aston Martín y desde italia dan por hecho que Mercedes eligió qué piloto ocupará la butaca que deja libre Lewis Hamilton.

Según publica Autosprint, Toto Wolff tiene decidido que Kimi Antonelli se suba al monoplaza la próxima temporada aunque el anuncio se ha ido estirando ya que desde Brackley estaban expectantes sobre el futuro de Max Verstappen quien apunta a continuar con Red Bull al menos durante el año que viene aunque lo seguirán de cerca para convencerlo pensando en 2026.

Kimi Antonelli sería el reemplazante de Hamilton.

Joven piloto que actualmente disputa el certamen de Fórmula 2, dará el gran salto y todo apunta a que durante el Gran Premio de Italia, a disputarse en Monza el 1 de septiembre, sería oficialmente anunciado por la escudería y a partir de ese momento deberá mentalizarse para estar a la altura del lugar que ocupará.

Días atrás, Antonelli habló con el sitio Autosport y reveló cómo atraviesa este momento clave en su carrera deportiva. "Creo que siempre existe cierto grado de preocupación, la perspectiva de no poder rendir al máximo nivel me asusta a todos. Mi enfoque es verlo como una gran oportunidad para aprender, crecer y también disfrutar del momento".

"No tengo miedo de que me juzguen, sé que Mercedes tiene una opinión clara sobre mi potencial. Estoy bastante tranquilo, si se me presentara la oportunidad trataría de aprovecharla al máximo. Últimamente he tenido mucha presión con todos los rumores sobre el año que viene, pero siempre he intentado disfrutarlo. Estoy disfrutando de las oportunidades que tengo", cerró.