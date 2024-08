Marlow dio la sorpresa en el clásico

El Hipódromo de Mendoza ofreció hoy su única jornada de carreras del mes de agosto. El resultado en pista fue bueno, pero hubo una bajísima concurrencia de público. El motivo: hoy se celebraba un gran festival de cuadreras en La Paz (por el aniversario del departamento) y claramente los aficionados a la actividad eligieron ese circo de carreras antes que La Catedral. ¿Este mal resultado se podría haber evitado…? La respuesta es sí. El punto es que la dirigencia del Hipódromo de Mendoza no toma buenas decisiones (además de mostrar falta de gestión). El punto hubiera sido, primeramente, tratar de que La Paz disputara su festival ayer (sábado). Y si eso no era posible, intentar que el Hipódromo cambiara su fecha (para ayer, para el sábado que viene o para el domingo 25 de este mes). Pero nada de eso sucedió y la reunión terminó siendo una de las más pobres (en concurrencia) de los últimos años.

Los errores de la dirigencia se suceden y la actividad continúa viéndose perjudicada. Asiduamente escuchamos a los directivos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (ente que gerencia el turf en la provincia) hablar sobre el déficit y las pérdidas de dinero que genera el Hipódromo de Mendoza. Pero claramente están haciendo poco para resolver este tema. Habiendo cambiado la fecha de Mendoza (o de La Paz) se hubiera registrado una mejor concurrencia de público y también se hubiera obtenido una mejor recaudación. Pero nada de esto fue previsto por una dirigencia que muestra poco interés en construir un futuro para el turf de Mendoza, o para convertir a la actividad en sustentable. La historia se repite y el daño hacia el deporte es cada vez mayor…

Marlow en el clásico

Marlow, pensionista del clan Rivamar, fue la gran sorpresa del clásico central de la jornada. El hijo de Master Of Hounds (ganador de cuatro carreras en La Plata) obtuvo la primera victoria de su campaña en tierras mendocinas. El zaino de la caballeriza La Machine terminó doblegando por dos cuerpos y medio a nuestro candidato Optimist Boy en el buen tiempo de 1’ 24” 3/5 para 1400 metros. El vencedor, que se impuso en muy buena forma y promete seguir animando carreras de la media distancia, contó con una excelente conducción de Jonathan Gómez (se “filtró” por dentro en el momento justo).

El crack del día

En esta oportunidad la chapa de figura quedó en poder del jinete Damián Ledesma. El jockey se viene reponiendo de una lesión y hoy obtuvo un excelente triplete. Arrancó con Cervecera Kal y continuó con Sos Piola Key (que ganó en el mejor tiempo de la tarde) y Master Seit.

Lo que viene

La actividad de la zona Cuyo continuará con la jornada de carreras de la próxima semana en el Hipódromo La Punta. Mientras que en Mendoza la actividad recién volverá el domingo 22 de septiembre (ese mes también habrá una sola jornada de carreras…).

Los resultados de la jornada

1ra carrera

Premio: “YAPEYÚ” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MILENIAL 56 D. Gómez

2° BODE HEART 57 J. Gómez 13 cpos

3° BEST LAKE 56 N. Aguirre 4 cpos

4° ITALIA DIVINA 57 S. Quinteros 1 ½ cpos

U° BASKARA BABEL 55 D. Ledesma 9 cpos

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 818,75. Dividendo de la Combinada: $ 1.693,40. Tiempo: 1’ 13”. Por: Galicado y Morocha Infernal, de 5 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “INFANTA MERCEDES DE SAN MARTÍN” - (Cat. Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOUIS CK 56 F. Campos

2° VERSO LIBRE 56 J. Gómez 17 cpos

3° DAME CIEN 56 D. Gómez 8 cpos

U° CURIOSO GO ON 56 C. López 6 cpos

No corrieron: (4) ISMOS, (5ª) COSTABAL. Dividendo del Ganador: $ 530,80. Dividendo de la Combinada: $ 929,10. Tiempo: 1’ 25”. Por: Daddy Long Legs y Labios de Rubí, de 3 años. Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “RAPEL” – (Extraoficial) – 450 metros

1° EXPRESSIVE KAFU 58 N. Aguirre

2° NUBARRÓN HOWC 58 C. López ½ pczo

3° FLOR DE MINÓN 59 G. Arce 4 ½ cpos

U° TEAM JOY 59 J. E. Alves S. 2 cpos

No corrieron: (3) JOSEFINA HOWC. Dividendo del Ganador: $ 638,85. Dividendo de la Combinada: $ 2.004,15. Tiempo: 25” 1/5. Cuidador: P. Velazco. Stud: El Nene.

4 ta carrera

Premio: “CAMPAMENTO EL PLUMERILLO” – (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° AMIGO ELEGANTE 56 C. López

2° SMART MOON (*) 53 S. Quinteros 4 cpos

3° DON SERENO 59 J. E. Alves S. 4 cpos

U° JANE BOMB 55 D. Ledesma 5 cpos

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 345,50. Dividendo de la Combinada: $ 2.038,65. Tiempo: 48”. Por: Primer Amigo y Miss Dora Roma, de 3 años. Cuidador: F. González. Stud: Don Valentín. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CURL STAR 56 C. López

2° DOÑA DARK 56 F. Campos 3 cpos

3° LA PULPERA 56 D. Gómez 9 cpos

4° TURVASA 56 S.Quinteros ¾ cpo

U° BOLITA DE FUEGO 56 N. Aguirre s/aprec.

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 3.075. Dividendo de la Combinada: $ 3.206,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.128,75. Tiempo: 1” 25” 3/5. Por: Curlinello y My Shinning Star, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Cerrilos de Salta.

6ta carrera

Premio: “ACLAMADO DUBAI” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ETHICAL CLERIC 57 F. Campos

2° PACHA KUTTY 55 D. Ledesma 4 cpos

3° EMMA NOVELA 56 C. López 2 cpos

4° FURY’S GAME 55 S. Quinteros 4 cpos

5° NOTA AL PIE 52 J. Gómez 3 ½ cpos

U° URSOLITO 55 D. Gómez 6 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 339,05. Dividendo de la Combinada: $ 957,60. Dividendo de la Imperfecta: $ 453,05. Dividendo de la Trifecta: $ 1.285,05. Tiempo: 1’ 5” 3/5. Por: Il Campione y Scary Mary, de 5 años. Cuidador: S. Fernández. Stud: El Gringo. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “IRON SURGE” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CERVECERA KAL 57 D. Ledesma

2° ENAMORADA CHUCK (*) 57 S. Quinteros 3 cpos

3° DE LOVELY 57 D. Gómez 1 ½ cpos

4° MI JULIANA 55 F. Campos ¾ cpo

U° MUY EMOCIONADA 57 C. López 2 cpos

(*) Partió con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2.643,75. Dividendo de la Combinada: $ 5.403,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 915,45. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Anak Nakal y Birrita, de 4 años. Cuidador: E. Antchagno. Stud: El Pololo. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

8 va carrera

Premio: “AYN RAND” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SOS PIOLA KEY 57 D. Ledesma

2° AMIGO CORDIAL 55 J. Gómez 4 ½ cpos

3° CAUTIVO BEACH 57 F. Campos 2 ½ cpos

4° INTER ROSSO 57 S. Quinteros 2 cpos

U° EVER SEEN 56 N. Aguirre 11 cpos

No Corrieron: (2) DAY FOR SUN. Dividendo del Ganador: $ 503,30. Dividendo de la Combinada: $ 3.865,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 4.225. Tiempo: 1’ 11” 3/5. Por: Key Deputy y Avivadora, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Nadime. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

9 na carrera

Premio: “DÍA DEL VETERINARIO” – (Categoría Interior) – 1200 metros

1° MASTER SEIT 57 D. Ledesma

2° MARGINALES (*) F. Campos 6 cpos

3° YIYO HOT 57 C. López 3 ½ cpos

4° GROSSO 57 N. Aguirre ½ cpo

5° BELI BELI 57 J. Gómez 10 cpos

6° REDMAN 55 S. Quinteros 8 cpos

(*) Partió con desventajas.

No corrieron: (1) LIBIAMO. Dividendo del Ganador: $ 419,45. Dividendo de la Combinada: $ 1.455,75. Dividendo de la Imperfecta: $ 755,65. Dividendo de la Trifecta: $ 3.575. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Mastercraftman y Nistel Seiter, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Nena. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

10 ma carrera

Premio: “KEMPEITAI” – (Extraoficial) – 500 metros

1° MR BECKHAM 59 J. E. Alves S.

2° IPOLITO 58 S. Quinteros 4 cpos

U° ROLLING STONE 58 R. Becerra 3 cpos

No corrieron: (2) CIMANOV. Dividendo del Ganador: $ 800,15 Tiempo: 27” 4/5. Cuidador: H. Jara. Stud: El Aljibe.

11 ma carrera

Clásico: “GENERAL SAN MARTÍN” – (Categoría Interior) – 1400 metros

1° MARLOW 61 J. Gómez

2° OPTIMIST BOY 61 C. López 2 ½ cpos

3° TREVOR TRIGGER 61 J. E. Alves S. ¾ cpo

4° MALAIKAN 61 D. Ledesma 10 cpos

U° CHOISE HERO 61 F. Campos 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2.124,55. Dividendo de la Combinada: $ 2.083,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 2.525. Tiempo: 1’ 24” 3/5. Por: Master Of Hounds y I Guess, de 7 años. Cuidador: L. Rivamar. Stud: La Machine (La Punta).

12ma carrera

Clásico: “AGOSTO” – (Extraoficial) – 275 metros

1° AMANTE REAL 59 R. Argüello

2° RÓMULO 58 N. Aguirre 2 cpos

U° PERIODISTA RICHARD 60 J. Campanello 3 cpos

No corrieron: (2) COMANDANTE. Dividendo del Ganador: $ 448,85. Tiempo: 15” 2/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.