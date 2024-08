La revelación de Vernice tras su cuarto puesto en París 2024: "Cuando pasé por donde estaba mi familia..."

Agustín Vernice logró un histórico cuarto puesto en la final del kayak 1000 metros de los Juegos Olímpicos de París 2024. Luego de quedarse en las puertas del podio, el argentino enfrentó los micrófonos de la TV Pública junto a la periodista Sofi Martínez y expresó sus emociones.

Para comenzar, el hombre de 29 años contó: "Son un montón de sensaciones. Es un sueño hecho realidad. Recuerdo en 2008 cuando empecé el deporte, miraba en YouTube videos de Javier Correa en la final olímpica de Sidney, que fue quinto. Era algo increíble, soñado".

Mirá el video

"Eso es una locura. Uno generalmente no toma dimensión de eso, pero acá estamos. El camino fue muy duro. Si bien no hubo ningún traspié, sí fue muy sacrificado. Hace cuatro meses estoy fuera de casa y el resto del tiempo que estuve en Argentina estuve todo el tiempo en concentración", añadió Vernice.

Sobre la postura que tomó en una jornada que será imborrable en su memoria y el rol clave de su círculo íntimo, reveló: "En cuanto a la estrategia podía hacer una prueba segura, sin intentar nada descabellado y eso me aseguraba un buen tiempo. La otra opción era animarse a un poco más, con la incertidumbre del caso. En la semifinal salí con agresividad, cuando pasé por la parte de la tribuna fui consciente que estaba mi familia. No sé si hay una cuestión energética o qué, pero me dio más fuerzas. En la final eso pasó, pero desde el minuto uno".

Para finalizar, a la hora de enviarle un mensaje al pueblo argentino, Vernice sentenció: "Es un orgullo tremendo poder representar a mi país. Me emociona mi gente, mi bandera... todo. Extraño muchísimo. Con nuestras virtudes y defectos estoy orgulloso de ser argentino y poder representarlos a nivel mundial".