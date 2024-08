La llamativa conclusión de Diego Martínez tras el agónico empate de Boca en Mendoza: “La verdad es que tuvimos…”

Boca nuevamente fue preso de un flojo rendimiento en su visita Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Lo perdía con gol de Iván Villalba en el segundo tiempo, pero pudo rescatar el empate a un minuto de que el árbitro pite el final, gracias al cabezazo de Cristian Medina.

No hubo mucha fluidez en el juego y el director técnico Diego Martínez lo reconoció a pesar de haber manifestado, en conferencia de prensa, que no se va preocupado por el rendimiento.

Mirá el video

"No me voy preocupado. Lógicamente veníamos a ganar. Fue un partido parejo, donde logramos tener el control pero estuvimos imprecisos. Nos faltó un poco más de determinación para ir a proponer duelos. La circulación no la hacíamos con velocidad, no generábamos desestabilidad en el rival. No lográbamos desequilibrar con los laterales. Con el cambio de sistema, esas transiciones que sufrimos en el primer tiempo no las volvimos a sufrir en el segundo. Nos acomodamos, recuperamos el control y tuvimos alguna aproximación clara. En esta paridad, con un gol de pelota parada y con la necesidad de empatar, el equipo no renunció, siguió buscándolo. Terminamos empatando y en la última con Milton (Giménez) podríamos haberlo ganado. Me parece que es un partido parejo en el que el que estaba más fino podría llevarse el triunfo", señaló el DT.

Luego, para agregar más referencias al rendimiento, Martínez dejó una llamativa referencia al rendimiento del rival para justificar el propio. "La verdad es que tuvimos control pero nos faltó más determinación, también por virtud del rival. No es una excusa, pero el fútbol argentino es realmente muy parejo. Nos cuesta realmente mucho a todos los equipos poder prevalecer sobre el rival. Es una evolución que ha tenido el fútbol argentino. A partir del trabajo y la jerarquía buscaremos encontrar esas diferencias que, en los papeles, tenemos como equipo y en esta parte del torneo nos está costando", sentenció Ma.

Finalmente, el DT de Boca se refirió a la preparación de cara al partido por los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Cruzeiro. "Lo preparamos de la misma manera que lo hacemos siempre, decidiendo quiénes son los muchachos que mejor se recuperaron y tratando de poner lo mejor en cada partido. Es una instancia verdaderamente importante, una final mano a mano que vamos a afrontar, que queremos ganar. En este tipo de campeonatos no hay mucho tiempo para corregir después. Lo vamos a afrontar como siempre", concluyó.