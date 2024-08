La Lepra durmió en la última y se le escapó el triunfo ante Boca en el Malvinas

Independiente Rivadavia igualó este sábado 1 a 1 ante Boca Juniors en el Malvinas Argentinas, en un encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Liga Profesional. El Azul celebraba tres puntos de oro pero sobre el final, Medina lo igualó. Villalba había abierto la cuenta para el local.

La sensación de los primeros minutos del partido era que el equipo de Diego Martínez venía a atropellar a los de Martín Cicotello, pero la supuesta presión y el manejo de pelota del Xeneize no duró más de 5 minutos. El local se fue acomodando de a poco y empezó a ser protagonista del juego.

Tal es así que a los 13 minutos, en plena presión de la Lepra, Lautaro Ríos le anticipó una pelota a Figal, que lo tocó dentró del área y le cometió penal. Facundo Tello no dudó y el Azul se encontró con la primera chance de ponerse en ventaja. Pero Sebastián Villa anunció mucho su remate desde los 12 pases, Romero le adivinó la intención y todo continuó 0 a 0.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

La Lepra, en ese pasaje del partido, continuó superando a su rival, al menos desde la posición en el campo, y lo mantuvo lejos de Ezequiel Centurión. Pero sin generar nada en el arco xeneize.

Recién cerca de los 25, Boca volvió al partido. Primero con Aguirre, que atravesó todo el campo y tuvo un remate que controló bien el uno leproso. Luego con una de Merentiel que cruzó toda el área chica y finalmente con un tremendo remate de Cavani que obligó a un tapadón de Centurión. Pero nada. Todo 0 a 0 y al descanso.

Buen primer tiempo del Azul, con un gran funcionamiento de la línea de volantes -Romero, Ríos, Ham-, pero sin la suficiente claridad para sacar ventaja.

Villa, protagonista de los primeros 45 minutos. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

El penal fallado por Villa

Los primeros 10 minutos del segundo tiempo fueron intrascendente. Ninguno de los dos tomó el protagonismo del partido, se estudiaron más de la cuenta y no pisaron las áreas de Centurión ni de Romero. Recién a los 12, tras una contra, Lautaro Ríos remató por primera vez en el complemento, pero el disparo se fue alto.

A los 19, Boca tuvo la más clara del partido. Centro pasado para Merentiel, tras un error de Ostchega en la salida, control y remate del uruguayo y la pelota dio en el palo derecho de Centurión.

Pero nada más. Intensidad y no claridad. Fiesta en las tribunas cerca de los 30. Pero sin emociones en el campo de juego.

Pero a los 31 llegó el minuto Villalba. El paraguayo hizo todo bien en 60 segundos y su equipo encontró el gol. Primero recuperó en su campo, terminó definiendo en el área rival y casi anota el primero. Pero tuvo rápida revancha y del córner que fue producto de esa jugada anotó el primero con un gran cabezazo.

Boca no se recuperaba del mazazo y no podía revertir la situación. La Lepra lo aguantaba, pero no pudo ser porque en una de las últimas Medina fusiló de cabeza a Centurión y encontró el 1 a 1 final.

El gol de Villalba

El gol de Medina

Datos del partido