La fulminante opinión de Agustín Mazzilli sobre Gonzalo Peillat por su festejo del gol: "Es un..."

Tras poco más de dos semanas de intensa competencia, los Juegos Olímpicos de París 2024 están llegando a su fin. Un evento que tuvo numerosos momentos y condimentos especiales que serán recordados por mucho tiempo, ya sea desde el lado positivo por grandes actuaciones deportivas, nuevos récords o retiros de figuras históricas, así como también desde el lado negativo por polémicas, fallas en la organización y ciertas conductas de algunos participantes.

En relación a este último punto, a Los Leones les sucedió un episodio particular durante los cuartos de final del torneo de hockey masculino. Durante el encuentro ante Alemania, que a la postre terminaría en derrota 3-2 y la consiguiente eliminación, Gonzalo Peillat, argentino nacionalizado alemán, convirtió uno de los goles para el conjunto germano. A pesar de su pasado vistiendo la camiseta albiceleste, con la que ganó el oro olímpico en Río 2016, no tuvo pudor en festejar el tanto de la manera más eufórica, contra su país de nacimiento y ante sus excompañeros.

Este gesto, sumado a sus polémicas y desagradables declaraciones posteriores, lo pusieron en el foco de la crítica, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, ya que se ganó el repudio del público argentino, de los periodistas y hasta de muchos deportistas. En ese sentido, este viernes fue consultado por el tema Agustín Mazzilli, capitán de la Selección argentina, que jugó junto a Peillat durante muchos años en el combinado nacional.

“No es el primer partido que jugamos contra Alemania. Ya en el primer partido lo gritó de esa manera y a mí me pareció excesivo —le había marcado dos goles a Argentina en 2022 por la Pro League—. Hasta ese momento, que fue dos años atrás, tenía una doble sensación porque compartía habitación y fue amigo mío. Quería que vuelva", declaró el mediocampista ante el micrófono de ESPN.

A continuación, el Pájaro disparó una contundente apreciación sobre el exdefensor de Los Leones, la cual terminó haciéndose viral: "Después de eso me puse a pensar y dejé en claro que es un alemán más. Claramente se nota que no le interesa o que no tiene sensaciones con Argentina. Hay que empezar a decir que es un alemán que nació en Argentina y está bien”, lo fulminó sin pelos en la lengua.

Por último, y para darle un cierre al tema Peillat, Mazzilli lanzó una última opinión: "Es un alemán más y está jugando en un equipo que en los últimos ocho Juegos Olímpicos llegó a semifinales, capaz que a finales también, así que claramente va a ser siempre candidato", concluyó con un dejo de ironía.