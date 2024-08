El curioso motivo por el que Ignacio Miramón aún no se entrena con el plantel de Boca

Boca Juniors ya tiene la mente puesta en el partido de este sábado en Mendoza ante Independiente Rivadavia, en el que necesita sumar una victoria que le ayude acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones. En este último mercado de pases, sumó muchos refuerzos para poder pelear la triple competencia entre Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina, de los cuales la mayoría ya debutaron con la camiseta azul y oro.

Sin embargo, hay uno que no solo no pudo tener su primer partido con el Xeneize sino que ni siquiera se está entrenando con resto el plantel. Se trata de Ignacio Miramón, volante defensivo que viene de jugar en el Lille de Francia, que este lunes arribó a Argentina y ya comenzó a ganarse al público con sus declaraciones: "Todo jugador quiere jugar en Boca, es un club muy grande a nivel mundial y todos quieren ponerse la camiseta. De chiquito mi viejo me llevaba mucho a la cancha, toda mi familia es muy fanática, y llegar es una alegría enorme. No veo la hora de pisar la Bombonera", había señalado ante la prensa en el aeropuerto.

Mirá el video

El mediocampista surgido de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien también jugó el Mundial Sub-20 con Argentina en 2023, llegó a préstamo hasta diciembre de 2025 con una opción de compra de 3 millones de dólares por la mitad del pase. El martes se realizó todos los chequeos médicos correspondientes, por lo que se esperaba que esta misma semana comenzara a trabajar a las órdenes de Diego Martínez y pudiera ser convocado para enfrentar a la Lepra Mendocina, pero esto no sucedió.

Al parecer, hubo una ligera diferencia entre el Club de la Ribera y el Lille por las formas de pago, por lo que se retrasó todo y el futbolista aún no pudo ser oficializado en Brandsen 805. El traspaso igualmente no correría peligro, pero este pequeño detalle burocrático no le permite aún a Nacho sumarse a las prácticas con el resto de sus compañeros. De todos modos, todo debreía resolverse en los próximos días.

Miramón es una de las grandes apuestas de Boca para esta segunda mitad del 2024. Sus grandes rendimientos en Gimnasia y la Selección Sub-20 lo elevaron a como una de las mayores promesas del fútbol argentino. Sin embargo, en el último año en el fútbol francés casi no pudo demostrar su potencial, ya que apenas pudo jugar unos pocos minutos repartidos en cuatro partidos. Se espera que en el Xeneize pueda recuperar la continuidad y volver a soñar con vestir la camiseta de la Albiceleste.