Qué dijo la boxeadora italiana que abandonó ante la argelina que no pasó pruebas de género: "Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte"

La competencia en boxeo de este jueves trajo un nuevo episodio al polémico desarrollo de los Juegos Olímpicos de París. Sucede que en la rama femenina, la boxeadora Imane Khelif de Argelia obtuvo un triunfo por nocaut, luego de que su rival, la italiana Angela Carini, abandonara por el dolor que le generaron los golpes de su contrincante.

Sucede que la oriunda de Argelia posee cromosomas XY, característicos en los hombres, independientemente de que no se identificó como persona transgénero. Es genéticamente mujer y se percibe como tal (cisgénero), aunque su condición genética hace que desarrolle más testosterona que la que habitualmente produce una mujer con cromosomas XX. No es la única con esta condición habilitada para la competencia, ya que también la posee la taiwanesa Lin Yu-ting, quien competirá este viernes.

Sin embargo, la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) ya se había mostrado crítica sobre este criterio. De hecho, tanto a Khelif como a la taiwanesa Lin Yu-ting las había descalificado del Mundial 2023 por no superar las "pruebas de género". Pero el Comité Olímpico Internacional les permitió competir en los Juegos Olímpicos.

Apenas 46 segundos de pelea habían transcurrido cuando Angela Carini decidió abandonar luego de que Khelif la golpeara fuerte en la nariz. La italiana le dijo a su entrenador "me dolió mucho" y luego de unos segundos de deliberación decidieron abandonar. El juez le dio el combate ganado a la argelina y su rival se lanzó de rodillas en el cuadrilátero a llorar, sin aceptar el saludo de la argelina.

Khelif obtuvo la victoria ante Carini. (Foto: EFE)

Tras el episodio, Carini habló ante los medios y relató: "No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir... Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también". Además, agregó: "Nunca en mi vida me habían golpeado tan fuerte". Y agregó: "Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor".

El Comité Olímpico Internacional habilitó a la boxeadora en base a un criterio de elegibilidad que basa su parámetro en el nivel de testosterona de la atleta y el Comité Olímpico de Argelia salió a defender a Khelif al remarcar que cumple con las condiciones establecidas por el COI.