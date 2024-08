Léon Marchand, el “nuevo Phelps” que sigue haciendo historia en la natación

En los Juegos Olímpicos de París 2024 hay un atleta local que acapara la atención de todos y frente a quien los franceses se rinden en aplausos. Se trata del nadador de 22 años Léon Marchand, a quien los especialistas comparan nada menos que con Michael Phelps. Ya ganó tres medallas de oro (¡todas con récord olímpico!) en estos JJ.OO. y hoy clasificó primero a la final de los 200m combinados, donde buscará una nueva presea. Explotó en el Campeonato Mundial de 2022 y le arrebató algunas marcas a Phelps, con quien, curiosamente, tiene un gran vínculo. Las similitudes con el mejor nadador de la historia y la proyección de un chico que escribirá (y ya escribió) su apellido en los libros de natación.

Marchand compitió en París 2024 en los 400m combinado y se llevó el oro, con récord olímpico incluido (4:02.95). Ayer lo hizo en 200m mariposa y logró lo mismo: oro y récord. Menos de dos horas después, volvió a la pileta para los 200m pecho. Y una vez más, medalla de oro y récord olímpico. La alemana Kornelia Ender, en Montreal 1976, había sido la última nadadora en conseguir dos oros en un mismo día en unos JJ.OO. Historia pura. En la tarde de hoy, Marchand fue el primero de las semifinales de 400m combinado e irá por su cuarta medalla dorada. Parece invencible y tiene solo 22 años. Por eso, no tardaron en llegar las comparaciones. La de Michael Phelps es una carrera pocas veces (si es que no nunca) vista, pero hay quienes aseguran que el joven francés va detrás de sus huellas. Y sin duda hay similitudes, empezando por su entrenador.

El viernes a las 15:43, Marchand buscará su cuarto oro. (Foto: @leon_marchand)

El camino de Marchand que empezó con un e-mail

El 17 de mayo de 2002 nació en Toulouse, Francia, un chico llamado Léon Marchand. No era nadador aún, pero se preveía que lo sería. Porque estaba en sus genes. Su padre Xavier fue nadador subcampeón mundial en 200m combinado en 1998 y compitió en Atlanta 1996 y Sídney 2000; y su madre Celine también se dedicó a las piletas, y estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Así que su destino estaba prácticamente sentenciado. Aunque sus resultados fueron muy buenos desde chico (a los 17 años ganó el título de su país en 200m mariposa), Léon Marchand no se convirtió en estrella enseguida. En Tokio 2020, a los 19 años, mostró grandes cualidades; pero no obtuvo medallas (Phelps, en Atenas 2004 y con 18, había logrado seis oros).

Fue en 2022 cuando explotó. Pero los motivos nos llevan a unos meses antes. En 2021, el francés le envió un e-mail a Bob Bowman, histórico entrenador de Michael Phelps, para que lo formara. Bowman accedió, aunque no hubiera sido capaz de prever esta actualidad, y Marchand se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Arizona State y aprender del más reconocido coach. Claramente, lo logró: en el Mundial de Budapest de 2022 consiguió dos oros y una plata y en el mismo certamen, pero del año siguiente, en Fukuoka, Japón, se colgó tres medallas de oro; y se dio el gusto de quitarle el récord mundial en los 400m a Michael Phelps.

¿Pasaje de posta? Simbólica foto de Phelps y Marchand. (Foto: Olympics)

Entonces el mundo comprendió que se trataba de un fenómeno. Paralelamente, el mismísimo Phelps buscó conocerlo y lo contactó por redes sociales. Más tarde, se conocieron en persona y comenzaron a desarrollar un gran vínculo, es posible, Bob Bowman mediante. Resulta curioso, pero el estadounidense se encariñó con Marchand al punto de convertirse en su fan Nº1. Hace unos días, en París 2024, se conoció un video en el que Phelps festeja eufórico el triunfo del francés en los 200m mariposa. Lo hace como si fuese su compatriota; o, al menos, como si ese chico de 22 años no le hubiera arrebatado el último récord mundial que tenía en su haber.

Marchand y Phelps dieron a Esquire una entrevista juntos y al norteamericano no le tembló el pulso a la hora de elogiar quien parece destinado a sucederlo. Le preguntaron si tenían cosas en común: “Somos trabajadores, nos esforzamos por no perder las oportunidades. Lo veo llevar la técnica bajo el agua a un nivel diferente. Ian Thorpe fue quien la inventó, luego Ryan Lochtee y yo la mejoramos. Ahora, León nos está superando”, lanzó. Y las flores no se acaban allí. “Estoy tan orgulloso de él… No sé si he visto nunca nada igual”, dijo recientemente su entrenador Bowman... y eso que vio de cerca a Phelps durante quince años.

La reacción de Phelps tras la victoria de Marchand

Las inalcanzables marcas de Phelps… ¿alcanzables?

No solo es el mejor nadador de la historia, sino tal vez el atleta. Michael Phelps ha dominado su disciplina como nadie en el deporte y es el máximo ganador de la historia de los Juegos Olímpicos. Ostenta 28 medallas en cuatro ediciones, de las cuales 23 son doradas. El Léon Marchand de 22 años, hasta ahora, se colgó “solo” tres. Pero parece bien encaminado. El campeón olímpico británico Adrian Moorhouse opinó: “Hablamos de Michael Phelps, de Ian Thorpe… Ahora tenemos que hablar de Léon Marchand, porque creo que es una de las mejores cosas que hemos visto jamás”. Lo prevén los especialistas; lo definirá el tiempo. Pero Léon Marchand es sin dudas la sensación de París 2024.