Fuerte denuncia en París 2024 de una triatleta española por la calidad del agua del río Sena: "Nos trataron como payasos"

Este miércoles 31 de julio se desarrollaron las pruebas de triatlón en los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las disciplinas más exigentes del torneo que combina la natación en aguas abiertas, el ciclismo y la carrera a pie, en ese orden. Se llevaron a cabo tanto la competencia masculina como la femenina, a pesar de que la prueba de los hombres estaba programada para el martes 30. Sin embargo, por la calidad del agua del río Sena, se debió postergar un día y se realizaron ambas carreras en la misma jornada.

Las lluvias que habían caído en la capital francesa al comienzo de la semana habían aumentado el caudal del río, provocando el desborde de las cloacas y generando que el material regresara al río, contaminándolo con bacterias fecales. Eso generó que las autoridades debieran suspender los entrenamientos debido a que no estaban garantizadas las condiciones mínimas de sanidad.

Las triatletas saliendo del agua para pasar a la etapa de ciclismo. (Foto: EFE)

Según las autoridades sanitarias y el World Triathlon (máxima entidad internacional de la disciplina), los niveles de Escherichia coli para una calidad óptima son de menos de 500 por cada 100 mililitros, mientras que cantidades superiores a 1000 son considerados peligrosos. Según la empresa francesa Fluidion, dedicada a la monitorización del agua, el martes se había detectado una concentración de 1.553 por cada 100 mililitros, mientras que el miércoles era de 687. Es decir, la competencia se realizó con niveles aptos, pero no los deseables.

Esta situación despertó muchas protestas de las y los competidores, los cuales disputaron la carrera con un considerable riesgo de contraer infecciones o enfermedades. Una de las voces que más resonaron fue la de la triatleta española Miriam Casillas: "La calidad del agua era muy discutible, nos trataron como payasos. Si se hubiera pensado en la salud de los atletas no se habría hecho aquí. Debemos decirlo y no podemos quedarnos callados. Es una pena que no se piense en el atleta", estalló contra la organización de París 2024.

Además, la ibérica expresó la preocupación por lo que pueda pasar en el transcurso de la semana, de cara a lo que será la prueba de relevo mixto, programada para el próximo lunes: "Durante la competición no notamos nada, será en los próximos días cuando veremos si tenemos consecuencias o no por nadar en el río. Y eso es un problema porque el día 5 tenemos el triatlón mixto", sentenció Casillas.