Escándalo en los JJOO: el grosero error que dejó a la mejor velocista de Nigeria sin poder competir en París 2024

Semanas atrás, cuando Boca se disponía a jugar por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, el club se vio envuelto en la polémica por un grosero error dirigencial que no le permitió a Diego Martínez poder contar con los cuatro refuerzos en la llave ante Independiente del Valle.

Algo de eso, pero mucho más grave, acaba de pasar en los Juegos Olímpicos de París 2024. En las últimas horas se conoció que Favour Ofili, catalogada como la mejor velocista de Nigeria en los 100 metros femenino, no podrá decir presente en la actual edición de la cita olímpica.

El descargo de Favour Ofili en su cuenta de Instagram.

¿El motivo? El Comité Olímpico Nigeriano y la Federación Nigeriana de Atletismo se olvidaron de inscribirla. Pero no es que la inscribieron tarde. ¡Directamente se olvidaron de anotarla! De esta manera la atleta, que se preparó durante los últimos cuatro años para competir en dicha disciplina, tendrá una opción menos para aspirar a conseguir una medalla.

Ofili, a través de sus redes sociales, apuntó contra los entes reguladores de su país: "Califiqué, pero los de la AFN y del NOC no ingresaron mi nombre. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué… no poder inscribirme y competir en los Juegos Olímpicos porque la organización responsable no me inscribió?".

"Recuerden que en los últimos Juegos Olímpicos no pude competir porque AFN, NADC y NOC no liberaron fondos para que los atletas en los Estados Unidos fueran examinados, lo que hizo que 14 atletas de Nigeria calificaran para no competir. Ahora ESTO... Si los responsables NO son responsables de aprovecharme esta oportunidad, ¡NUNCA se podrá confiar en ninguna de las organizaciones en el futuro! El próximo son los 200 metros, ESPERO ENTRAR", sentenció quien debutará este domingo en los 200 metros, categoría que cuenta con el récord de su país.