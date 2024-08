El tremendo tiro por elevación de Toni Kroos a Leo Messi: "Aquí ganará el que..."

Luego de su participación en la Eurocopa 2024, la cual se disputó en Alemania, Toni Kroos le punto final a su exitosa carrera como futbolista profesional. A sus 34 años, y con 33 títulos en sus vitrinas (incluida la Copa del Mundo de Brasil 2014), el mediocampista decidió colgar los botines.

En las últimas horas, en su faceta de exjugador, sorprendió con su polémica declaración contra Lionel Messi, quien ganó su octavo Balón de Oro en octubre de 2023. La revista France Football eligió al capitán de la Selección argentina como el más destacado de la temporada 2022/23.

Messi acumula ocho Balones de Oro en su carrera.

Kroos se encontraba en la presentación de "The Icon League" (una versión alemana de la Kings League), cuando el conductor del evento comenzó a dar una explicación de cómo sería el mecanismo de elección del mejor jugador del torneo. Allí, luego de asegurar que tendrían votos tantos los seguidores de la comunidad como los presidentes de los clubes, interrumpió el alemán.

"O decido yo", soltó en un tono gracioso. Allí, el encargado de manejar los hilos del evento añadió: "Definitivamente no va a ser como en el Balón de Oro. Eso es lo que podemos decir". Justo en ese momento, el multicampeón con la camiseta del Real Madrid le envió un palazo a Messi.

"No, aquí ganará el que lo merezca", expresó Kroos. La sorpresa se apoderó del ambiente a tal punto que hasta uno de sus compañeros manifestó: "Eso podemos editarlo luego". Lejos de dar marcha atrás en su postura, el campeón del Mundial 2014 sentenció: "No, no. Dejalo como está".