Quién es Jesse Marsch, el entrenador de Canadá que formó a Haaland y “buchoneó” a Scaloni

La gran sorpresa de la Copa América de Estados Unidos es sin duda la Selección de Canadá. Complicó por momentos a Argentina en su debut, empató con Chile, venció a Perú y eliminó a la Venezuela de Fernando Batista por penales en los cuartos de final del certamen. En su primera participación en Copa América, ya está entre las cuatro mejores selecciones del continente. ¿Lo curioso? Lo hizo con un entrenador que firmó su contrato hace menos de dos meses. Se llama Jesse Marsch y debió recorrer maratónicamente el mundo para conocer a sus jugadores, al estilo de Carlos Salvador Bilardo.

Canadá viene haciendo un gran trabajo desde hace tiempo y dio sus frutos en 2022, al clasificarse a una Copa del Mundo luego de 36 años. Pero problemas institucionales y económicos hicieron que no pudiera seguir el DT del equipo, John Herdman. Por eso, luego de un breve interinato de Mauro Biello, la Federación debió salir a buscar un nuevo entrenador. Y la Copa América estaba cada vez más cerca. Se hizo mayo de 2024 y aún no habían cerrado ningún trato, conscientes de que no tenían los recuerdos para contratar a un DT de élite. En consecuencia, apelaron a un método curioso: les pidieron financiamiento a las tres franquicias canadienses de la MLS, convenciéndolas de que Marsch traería grandes resultados. Y entre Vancouver Whitecaps, Montreal Impact y Toronto FC invirtieron 1.500 millones de dólares para su llegada, que se concretó el 13 de mayo.

Marsch llegó a Canadá pese a que la Federación no podía hacerse cargo de su contrato. (Foto: Major League Soccer)

De Haaland a Bielsa

Jesse Marsch se retiró del fútbol en 2009 jugando para Chivas de Guadalajara. Desde 2011, comenzó a trabajar como entrenador. Hizo su debut en Montreal Impact, en la MLS, pero luego de una temporada dejó el cargo. En 2015 se convirtió en el DT de los New York Red Bull, donde fue campeón y trabajó durante cuatro años. Fue en 2018 cuando emigró de su país natal para comandar a otra franquicia de la marca Red Bull, en este caso el Salzburgo. Allí se destacó con dos títulos de liga y dos Copa de Austria y conoció a un jovencito Erling Haaland, que ya llamaba la atención de los grandes clubes de Europa. El noruego tardó en convertirse en titular, pero una vez que lo hizo, en su segunda temporada, demostró todo lo que estaba a su alcance: anotó 29 goles en 27 partidos. Un presagio de lo que vendría.

Los éxitos de Marsch lo llevaron al tercer equipo de la marca de bebidas energizantes: el Red Bull Leipzig de Alemania. Y allí estuvo hasta febrero de 2022, cuando desde el Leeds United de la Premier League lo llamaron para salvar al equipo del descenso. Le tocaba suceder nada menos que a Marcelo Bielsa y, aunque logró el objetivo de mantener la categoría, al año siguiente se iría en no muy buenos términos. Agnus Kinnear, CEO del conjunto inglés, dijo una vez: “Intentar encontrar a alguien capaz de rendir de la misma manera que él (Bielsa) iba a ser difícil. Jesse trabajó muy, muy duro. Tenía un historial muy bueno como entrenador, pero hay que aceptar que fracasó, y también fracasó desde el punto de vista del reclutamiento”.

A nivel clubes, Marsch ostenta 170 victorias en 339 partidos. (Foto: Major League Soccer)

A principios de este 2024, Jesse Marsch se empezaba a ilusionar con estar en la Copa América. Pero no como DT de Canadá, sino de Estados Unidos. La Federación de su país coqueteó con su llegada, pero finalmente no se concretó y Marsch no se guardó palabras luego de que la posibilidad se esfumara: “No me trataron muy bien en el proceso”, reveló en un podcast. Impensadamente para algunos, al poco tiempo se oficializó su llegada a la Selección de Canadá. Muchos compatriotas lo llamaron “traidor” y además le cuestionaron el hecho de haber criticado tanto a los entrenadores que Estados Unidos había tenido en los últimos años, algo que Marsch había hecho como comentarista con Bruce Arena, Dave Sarachan y Gregg Berhalter.

El 13 de mayo de este año se transformó en el entrenador de Canadá y, dado el poco tiempo que restaba para la Copa América, debió emular a Carlos Salvador Bilardo: viajó por todo el mundo para conocer personalmente a sus jugadores y visitó 80 países, aunque vive con su esposa en la Toscana y sus tres hijos estudian en el extranjero. “Han sido unos días de locura. Estoy intentando ver a los jugadores, intentando ir aquí, allá y a todas partes y un montón de cosas logísticas que resolver”, comentó hace algunas semanas en una entrevista. Lo cierto es que pudo conocerlos e incluso armar un equipo muy competitivo, que liderado por Alphonso Davies hoy está en las semifinales de la Copa América y es la sorpresa de la competencia.

uD83DuDE33uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE8uD83CuDDE6 "ARGENTINA DEBERÍA SER MULTADA"



? El curioso reclamo del entrenador de Canadá, Jesse Marsch, que se mostró enojado porque afirmó que la selección de Lionel Scaloni tardó 20 minutos en salir al segundo tiempo. pic.twitter.com/8G2nBs2gpg — Diario Olé (@DiarioOle) June 21, 2024

El enojo para con Scaloni

Luego del 0-2 que sufrió su selección a manos de Argentina en el partido inaugural de la presente Copa América, Jesse Marsch se quejó de la impuntualidad del entrenador rival, Lionel Scaloni. El equipo albiceleste salió tarde al segundo tiempo y Marsch no se quedó callado: “Argentina debería ser multada. ¿Ok? Multada. Escriban eso. Deberían tener una multa por salir veinte minutos tarde en el segundo tiempo (...) Si hubiésemos sabido que teníamos diez minutos más, nos hubiésemos preparado mejor”, lanzó en conferencia de prensa. Unos días después, y tras repetir el accionar frente a Chile, Scaloni fue sancionado y se ausentó frente a Perú. Pero el DT argentino ya está de vuelta y se reencontrará, esta noche desde las 21, con Jesse Marsch, el entrenador que lo “buchoneó”...