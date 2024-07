La desopilante respuesta de Bielsa sobre uno de los futbolistas de Uruguay: "Creo que es un jugador vulgar”

Uruguay es uno de los equipos estelares de la Copa América 2024. No solo está entre los cuatro que aún continúan con vida en la búsqueda del título continental, sino que además pudo desplegar un juego muy ofensivo, atractivo y por momentos contundente. Bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, ha sabido imponerse como uno de lo principales candidatos desde el comienzo del torneo.

Este miércoles desde las 21 horas buscará un lugar en la final cuando enfrente a Colombia en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte. En la previa del partido, el Loco brindó una conferencia de prensa. Y como ya le había sucedido en la rueda post victoria contra Bolivia, en la que le habían preguntado insólitamente por la comida de Mc Donald's, en esta ocasión volvió a protagonizar un momento hilarante.

Las peculiares e inesperadas vueltas de tuerca que les da a sus respuestas son una marca registrada de Bielsa. De todos modos, nadie pudo imaginar lo que iba a contestar ante la pregunta de un periodista sobre Maximiliano Araújo, futbolista que lo acompañó en esa oportunidad. “Maxi ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó. Quería consultarle cómo lo descubrió, qué cosas vio en ese momento y cómo ha visto su evolución en este período en la Selección uruguaya”, interrogó el cronista.

Mirá el video

La primera réplica del Loco ya descolocó a su interlocutor y generó las primeras risas en la sala: "Convengamos que son preguntas muy especiales. Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí, estando yo presente, y a mí sobre Maxi estando él presente", observó jocosamente. Sin embargo, lo mejor estaba por venir.

"Yo creo que Maxi es un jugador vulgar, que ha llegado a donde está producto de la suerte, que no creo que pase de ahí y que yo no lo vi, me lo recomendaron", respondió, haciendo un esfuerzo por no tentarse en el intento. La ocurrencia generó carcajadas en todos los presentes y también en Araújo, quien le festejó la broma. A pesar del paso de los años, Bielsa sigue demostrando su ingenio y nos sigue regalando momentos para recordar.