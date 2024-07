Enojado, el DT de Brasil explicó por qué no habló con los jugadores antes de los penales: “En ese momento…”

El episodio ocurrido en la arenga previa a los penales entre Brasil y Uruguay, generó mucha polémica entre los aficionados de la Canarinha ya que muchos interpretaron como una falta de respeto que el entrenador esté afuera de la ronda de futbolista y que encima no haya podido tener la palabra, pese a pedirla en un par de ocasiones.

Ante esto, fue el propio Dorival Junior quien decidió bajarte el tono a la polémica y explicó: "Interpretar una fotografía sin consultar al profesional fue una total ligereza. Quienes expresaron una opinión deberían pensar mucho para hablar de un profesional. Lamento la situación, estoy molesto, pero es una situación temporal para un profesional que ya ha vivido muchos casos".

"En todas las definiciones en las que participé nunca entré en ese círculo. Todo lo que hicimos fue preparatorio y antes del partido. En ese momento, no necesito decir nada. A menos que note una diferencia, una dificultad, un problema, un cambio repentino. Pero no fue así, todo estaba señalizado", aclaró.

Luego, agregó: "En el último minuto del partido ya definimos quiénes serían los pateadores. Generalmente, me mantengo bastante alejado. Si toman imágenes de otros juegos, puedes ver que no voy a ir allí. El momento es del jugador. De ellos para ellos. No me gusta participar y lo evito, porque es un momento de tranquilidad y de recordar todo lo que has hecho".

"Pensé que todo lo que hicieron era absurdo. En ningún momento me cuestionaron al respecto de una manera más directa... Ni siquiera sabía de ese asunto. Para una foto... la interpretaron de tal manera que parecía un absurdo de otro mundo. Entonces, ¿necesito tener un portapapeles en la mano con los nombres para transmitir una sensación de organización a un grupo? Lo siento, pero fue absurdo lo que hicieron, toda la polémica por una simple foto", concluyó.