Di María reveló una frase bomba de Messi, tras ganarle la semi a Canadá: “Antes del partido Leo me dijo que quería…”

Ángel Di María, quien no había sumado minutos en la sufrida victoria por penales ante Ecuador, fue de la partida en el once inicial de la Selección argentina. El Fideo se retiró del campo de juego a los 77 minutos envuelto en una marea de aplausos que cayó desde los cuatro sectores del estadio.

De esta manera el rosarino cumplió el objetivo de llegar a la final de la Copa América, en lo que significa su último torneo con la camiseta del seleccionado nacional. Luego de su actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el futbolista de los goles importantes enfrentó los micrófonos y soltó una particular declaración.

Mirá el video

Ante los micrófonos de DSports, Di María reveló las palabras del 10 en la arenga previa al inicio del encuentro: "Estoy agradecido a todos los que me apoyaron siempre. Esta camada me dio todo. Hoy antes de salir de la cancha Leo dijo que querían llegar a la final por mí. Eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de poder lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos para mí es un orgullo".

De esta manera Fideo, autor de goles importantes con la camiseta de la Selección argentina, se refirió indirectamente al futuro del mejor jugador del mundo. Entre líneas puede confirmarse que Messi, capitán y referente de la Albiceleste, tiene decidido seguir jugando con el elenco nacional post Copa América.

Por su parte el GOAT, en su charla con los medios, también se refirió a su futuro: "Que disfrutemos de todo lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando como Selección, como unión, como grupo. Repito: no es fácil que estemos en otra final, que volvamos a competir por ser campeones, es muy difícil lo que estamos logrando y hay que aprovecharlo, no es fácil hacer esto y lo volvemos a hacer. Lo estoy viendo como el último tiempo, el último Mundial. Siendo conscientes, como le pasa a Ota, a Fide a mí, que son las últimas batallas y que lo disfrutemos al máximo".