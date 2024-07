La tremenda revelación de Hamilton luego de ganar y conseguir una marca histórica en la F1: "Hubo días en los que..."

La victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 generó una verdadera revolución. El siete veces campeón triunfó tras más de dos años de seguía, logró su victoria 104 y encima consiguió un récord sin precedentes en la historia de la máxima ya que es el único piloto en ganar nueve veces en un mismo circuito (Silverstone).

Todas estas razones fueron las que hicieron emocionar al británico, que disfrutó como nunca el hecho de volver a ganar ante su gente: "Aún estoy llorando. Todos los días me levanto para luchar, para entrenar, para centrarme mentalmente y llegar todo lo lejos que pueda con este equipo (Mercedes) tan increíble, y es la última vez que compito con este ellos aquí".

"Quería ganar por ellos, porque aprecio todo el trabajo que han hecho durante todos estos años. Estoy muy agradecido a Mercedes, a todos los aficionados increíbles, los podía ver vuelta tras vuelta y la verdad es que no hay mejor sentimiento que terminar arriba aquí. Es dificilísimo no ganar, pero lo importante es seguir levantándote, seguir sacando de donde no hay", agregó.

"Desde 2021, hubo días en los que no sentía que podía llegar donde he llegado hoy, pero tenía muchísima gente alrededor que me apoyaba, dentro del equipo, ellos me animaban y a mis amigos que veo cuando viajo por el mundo. Muchas gracias a ellos también y a los de la fábrica, los adoro, que Dios los bendiga", cerró.

Lewis Hamilton is a Grand Prix winner again uD83DuDC4FuD83DuDC4FuD83DuDC4F pic.twitter.com/Hj9Eodz540 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 7, 2024

Hamilton, que no ganaba desde el 5 de diciembre de 2021 en Gran Premio de Arabia Saudita celebrado en Jeddah, le dio el segundo triunfo consecutivo a Mercedes, que el fin de semana pasado había festejado de la mano de George Russell. La próxima cita será el Gran Premio de Hungría, el 21 de julio en el circuito Hungaroring de Budapest.