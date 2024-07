La pregunta de Elio Rossi sobre Messi que incomodó a Scaloni: "¿Quién tendría dudas? Me hago responsable"

La Selección argentina está a un día de disputar las semifinales de la Copa América, ante Canadá en el estadio MetLife de Nueva Jersey. En la espera, todo parece circular por el estado físico de Lionel Messi, que viene tocado desde el partido que disputó ante Chile en el mismo estadio, por la fase de grupos.

El encuentro pasado ante Ecuador por los cuartos de final, el capitán argentino terminó jugando todo el partido pero no se lo vio en plenitud. De hecho, sobre el final y con la clasificación consumada, reconoció en conferencia de prensa que sentía "miedo psicológico" de volver a lesionarse en el aductor de la pierna derecha, donde tuvo una mínima distensión ante la Selección chilena.

Mirá el video

En ese contexto este lunes Lionel Scaloni dio la habitual conferencia de prensa previa a cada partido, y el periodista Elio Rossi le hizo una pregunta que incomodó al DT: "¿Qué pasa si hay una disidencia en la mirada? ¿Qué pasa si Lionel te dice 'estoy para jugar' y vos y tu cuerpo técnico creen que no está para jugar. ¿La salida de Lionel la decide Lionel o la decidís vos?".

"Es que el 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. Cada vez que ha salido a la cancha está para jugar. Ahora está para jugar, sin dudas. Es una decisión muy fácil para mí, porque es muy franca. Es sentarme con él, preguntarle cómo está, 'estoy bien', bueno 'jugás'. O que me diga 'no estoy bien', bueno, 'jugás los últimos 30'", respondió Scaloni.

Tras la respuesta, el periodista le repreguntó si puede haber una disidencia entre que Messi sienta que está para jugar y el DT no lo vea bien, pero Scaloni no lo consideró y con cierto malestar aseguró: "Es que lo dejé claro desde siempre. Cuando él está en condiciones juega siempre. No hay dudas, ¿quién las tendría? El que lo decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, aún no estando al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso pero no tengo ninguna duda".

Para cerrar, el DT de la Selección argentina agregó: "A mí eso nunca me va a pesar porque sé lo que nos puede dar, aún no estando en condiciones óptimas. No cometería el grave error de no ponerlo en la cancha aún sabiendo que a nosotros nos va a dar un montón. Eso es indiscutible".