La insólita pregunta sobre Dibu Martínez que molestó a Scaloni: "No me causa ni siquiera risa"

Emiliano Martínez fue el héroe de la clasificación de la Selección argentina ante Ecuador. No solo porque contuvo al equipo con tapadas importantes durante los 90 minutos en los que el equipo de Lionel Scaloni se vio superado, sino también porque se hizo gigante en los penales para tapar los dos primeros que terminaron siendo definitivos.

El arquero de la Scaloneta es uno de las personas más queridas por la gente y al ritmo de esta idolatría, sigue rompiendo récord. Se convirtió en el arquero que más penales atajó junto a Goycochea, va por el récord de partidos con la valla invicta y quiere seguir superando marcas.

En el alboroto sobre su presencia actual y su preponderancia histórica en comparación a anteriores arqueros de la Selección argentina con la que se vivieron los días posteriores, hubo un detalle de color que generó comentarios entre los hinchas y hasta una campaña en redes de una empresa de delivery: nunca un arquero marcó un gol con la Albiceleste, entonces se lo piden, de manera irónica, al Dibu Martínez, que siempre está atento a estas cuestiones.

Lo llamativo es que esta situación llegó a la conferencia de prensa que brindó este lunes el entrenador Lionel Scaloni, que habitualmente se muestra serio y distanciado de estas cuestiones. En medio de las consultas habituales, insólitamente le preguntaron: "¿Qué opinión le merece que la gente pida un gol de Dibu Martínez, si a ustedes también les gustaría o si hace comentarios al respecto?". Su respuesta buscó dar seriedad y hasta se lo mostró fastidioso.

"La verdad no me causa ni siquiera risa. Es arquero, que ataje, que ataque bien. Lo tomamos a broma pero que sea arquero y siga atajando como está", señaló el DT. De hecho, iba a continuar la respuesta pero se arrepintió: "Si no, la verdad que... ya está".

La cabeza está puesta ya en la semifinal con Canadá. Emiliano Martínez será el titular en un equipo que aún tiene varias dudas, principalmente en la zona media y el ataque. Scaloni deberá despejarlas de aquí a la tarde de mañana para intentar por la noche y en Nueva Jersey, lograr el pase a la final de la Copa América.