El llamativo cambio de opinión del DT de Canadá tras su pedido de “sanción” a Argentina: “Realmente…”

"A ver Diario Olé, La Nación, escriban eso que deben ser multados por el tiempo que se tomaron para volver del entretiempo". La llamativa frase le pertenece al entrenador de la Selección de Canadá, Jesse Marsch, tras el partido inicial de esta Copa América, que enfrentó a la Selección argentina con el conjunto norteamericano. Ese día, el equipo de Lionel Scaloni demoró en saltar al campo de juego en el segundo tiempo en el Mercedes Benz Stadium. Lo repitió ante Chile y Scaloni fue multado. No pudo estar ante Perú.

De hecho, agregó: "Sabía que estaban viendo videos y analizando cómo jugar contra nosotros. Los árbitros deberían manejar mejor eso. Si nosotros llegáramos tarde, seríamos multados".

Sin embargo, ahora se muestra arrepentido. En la conferencia de prensa previa al encuentro que ambas selecciones van a repetir por las semifinales, se despegó de un supuesto reclamo y habló de que fue una broma, la declaración de aquella oportunidad.

Jesse Marsch en el partido de la Selección argentina.

"Casi era un chiste, una broma. Realmente no esperaba que sancionaran a la Argentina, lo que no quería era que Scaloni fuera suspendido, porque no quiero que se prive la chance de estar con el equipo, sino para que Conmebol haga algo al respecto. Argentina es un show espectacular, lo he dicho antes, me sorprendió mucho que la Conmebol no haga algo al respecto", afirmó.

De hecho, hasta le preguntaron sobre si este reclamo o broma que hizo en su momento puede significar en una motivación extra para el equipo argentino. "Posiblemente, sea una motivación, pero no creo que la necesiten. Uno lo ve en cómo se paran en cada partido, ellos están concentrados en ganar el título", respondió Marsch.

Por último, fue consultado sobre Lionel Messi, que seguramente será titular. "Todos sabemos que es el mejor jugador que ha existido y le tenemos un gran respeto. Siempre es un privilegio jugar contra un futbolista como él. No vamos a marcarlo individualmente. Pero sí intentaremos ciertas cosas para ponérselo difícil", reconoció.