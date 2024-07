A 10 años: qué pasó con los futbolistas brasileños que perdieron 7-1 ante Alemania

Brasil era uno de los candidatos a ganar el Mundial 2014. Porque era anfitrión, porque en su historia pesaban los cinco campeonatos del mundo y porque tenía a Neymar, entre otros motivos. Y no estaba mal encaminado, al menos hasta el 8 de julio de 2014. Atrás habían dejado a Chile y Colombia (antes, en la fase de grupos, a Croacia, México y Camerún) y en el horizonte aparecía Alemania, otra selección siempre fuerte. Los europeos tenían un gran equipo y, se preveía, podrían complicar a la Verdeamarela. Pero no se sabía cuánto. El 7-1 en el Mineirão de Belo Horizonte fue una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol internacional.

Neymar se lesionó en los cuartos de final frente a Colombia (tras el choque con Camilo Zúñiga quedó marginado de lo restante de la Copa del Mundo) y Thiago Silva fue suspendido. David Luiz, entonces, fue el capitán del equipo ante Alemania. El mismo que vio como en el primer tiempo los germanos llegaban a su propia área. Y hacían un gol. Y otro. Y otro. Y otro… y otro. Al entretiempo, Alemania se fue 5-0, con tantos de Thomas Müller, Miroslav Klose, Tony Kroos (2) y Sami Khedira. En la segunda mitad, un doblete de André Schürrle puso el resultado 7-0, y Oscar descontó para Brasil, sobre el final, para maquillar un 7-1. Hacía 39 años que Brasil no perdía como local en una competencia oficial. Y nunca en la historia le habían marcado 7 goles (un 6-0 frente a Perú había sido la mayor humillación). Pero aquel 8 de julio de 2014 todas las estadísticas se hicieron añicos y Brasil quedó eliminado en semifinales de la Copa del Mundo de la que era anfitrión.

Qué pasó con los protagonistas

Julio César

El arquero que es ídolo del Flamengo y el Inter de Milán se retiró en 2018, con la camiseta rojinegra, donde había debutado. Años después del 7-1, confesó que no lo había podido superar y que había analizado dejar el fútbol luego de la derrota. “Solo puedes intentar rehabilitarte. Haces mucho trabajo psicológico. Intentas mirar hacia adelante. Hoy, gracias a Dios, la gente habla menos de eso, pero he aceptado que el juego nunca me abandonará por completo. Nunca”. Hoy, Julio César tiene 44 años y es comentarista deportivo.

Maicon

El lateral derecho es, junto a Julio César y Marcelo, uno de los pocos que tuvo una larga trayectoria en la Selección de Brasil. Sin embargo, el ídolo del Inter, que había reemplazado a Dani Alves (suspendido) frente a Alemania, nunca volvió a jugar en la Verdeamarela después del 2014 y pasó por equipos del Ascenso brasileño antes de retirarse a los 40 años.

David Luiz

Supo ser uno de los mejores centrales del mundo y fue capitán aquel día. Jugó en Arsenal, Chelsea, París Saint-Germain y en 2021 volvió al fútbol de su país para ser un líder en el vestuario del Flamengo. Allí ganó la Copa Libertadores 2022 y hoy es un referente. Sin embargo, siempre será recordado por haber tomado la palabra tras la paliza ante Alemania: “Queríamos darle una alegría al pueblo y tristemente no lo logramos. Por eso quiero pedirle disculpas a todo el mundo, a todos los hinchas brasileños, a quienes soñábamos con hacer sonreír de alegría”, dijo entre lágrimas.

Dante

El defensor central reemplazó a Thiago Silva e hizo saga junto a David Luiz. Actualmente, el ex Bayern Múnich, a los 40 años, es el más longevo de las 5 grandes ligas de Europa. Juega desde 2016 en el Niza de Francia y es un referente del equipo. El 1-7 ante Alemania fue su último partido en la Selección de Brasil.

Marcelo

Uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos y uno de los pocos que luego del 7-1 pudo seguir acumulando éxitos y reconocimientos. Ganó cinco UEFA Champions League con el Real Madrid y volvió al Fluminense, su club de origen, en 2023. Allí levantó la Copa Libertadores y, a los 36 años, continúa jugando en el Flu.

Luis Gustavo

Luis Gustavo, ex jugador del Bayern Múnich, hizo doble 5 junto a Fernandinho aquella fatídica tarde. El volante de hoy 36 años luego estuvo en el fútbol árabe y regresó a su país esta temporada, para jugar en San Pablo. Después de 2015 no volvió a jugar en su selección.

Fernandinho

Fue un referente del Manchester City de Pep Guardiola y llegó a ser capitán. En 2022, tras nueve años en la Premier League, regresó a Athletico Paranaense, donde lo dirigió Luis Felipe Scolari, quien en 2014 había sido el DT de Brasil. Hoy en día, Fernandinho juega más de defensor central que de volante.

Hulk

Famoso por su potencia física, el delantero de 37 años siguió jugando en Brasil luego del 7-1. Un puñado de partidos, hasta 2016. Actualmente, luego de pasos por las liga de Japón, China y Rusia, juega en Atlético Mineiro, uno de los equipos que más se lucen en la actual Copa Libertadores. El equipo titular que jugó contra Alemania y el homenaje a Neymar.

Oscar

Era una de las joyas brasileñas y fue el autor del único gol frente a Alemania. Pero luego de un paso por el Chelsea, en 2017 decidió emigrar al fútbol chino. Hoy, a los 32 años, ya lleva siete temporadas Shanghai Port F.C. y desde 2016 no volvió a ser protagonista de la selección.

Bernard

El caso de Bernard es similar. En Brasil 2014 tenía 21 años y jugaba en Shakhtar Donetsk, de Ucrania. Pero luego del Mundial nunca más volvió a ser citado y su carrera no despegó como se preveía, más allá de un paso por el Everton de la Premier League. Hoy tiene 31 años y acaba de regresar al fútbol brasileño, al Atlético Mineiro, luego de vestir la camiseta del Panathinaikos de Grecia y de jugar un año en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Fred

Fred fue uno de los más criticados durante aquel Mundial. Por ajenos, al haber “simulado” una infracción que le concedieron en el partido inaugural y, por propios, por no rendir como muchos esperaban de un delantero brasileño. Pero su carrera en el Fluminense no se vio afectada (también jugó en Cruzeiro, Atlético Mineiro y Olympique Lyon), al punto que se convirtió en el goleador histórico del equipo, con 199 tantos. En 2022, a los 38 años, debió retirarse del fútbol por un problema de vista que lo hacía “ver doble”.