La llamativa frase de Néstor Lorenzo tras la contundente goleada 5-0 de Colombia: "Pareciera que fue un baile, pero..."

La Selección de Colombia goleó con un contundente 5 a 0 a su par de Panamá que, a priori, parecía ser el rival más accesible de todos los que se clasificaron a los cuartos de final de la Copa América. Justamente, ante un equipo de Néstor Lorenzo que venía demostrando ser la más regular.

En este contexto de diferencias, el resultado abultado terminó catapultando a Colombia, si es que ya no lo estaba, decididamente como una de las candidatas al título. Sin embargo, para el DT argentino,el desarrollo del partido no demostró esa cifra de goles de diferencias.

"El partido no fue tan fácil como lo dice el resultado, fue duro desde lo físico, Panamá es un equipo que tiene un sistema que lo maneja bien, le falta un poco en la terminación y allí fuimos efectivos”, comenzó analizando Lorenzo. En ese sentido, soltó: “El partido no fue cómodo, no nos floreamos. Con ese abultado resultado pareciera que fue un baile pero no fue así, la verdad”.

El equipo de Néstor Lorenzo sigue avanzando.

Luego, el entrenador de Colombia habló de su rival y lo elogió. "No hay cinco goles de diferencia, no me parece que eso fue real en cuanto al juego. Colombia se plantó con autoridad, buscó y encontró el partido a los 15 minutos, eso da tranquilidad porque Panamá iba a buscar y dejar espacios atrás. Podría haber pasado lo que pasó con Uruguay, que estuvo igualado hasta el final”, analizó.

Por otro lado, Lorenzo habló de la cuestión física de su plantel. “Estamos jugando cada tres días y las cargas se van sintiendo. Con el otro grupo tenemos desventaja, cuatro días que son para ellos de descanso y con los que vamos ahora a jugar estamos igual. Pero creo que lo estamos manejando de la mejor manera, hicimos todos los cambios, así que vamos a llegar bien”, señaló.

Por último, el entrenador argentino esquivó escoger entre Brasil y Uruguay para las semifinales. "Son dos grandes equipos, campeones, y cualquiera de los dos es candidato a ganar la Copa América. Competiremos contra el que nos toque", expresó.