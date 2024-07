La insólita explicación del presidente de San Lorenzo sobre por qué no cumplió con Independiente Rivadavia: “Tuvimos que…”

Luego del escándalo que generó la falta de pago de San Lorenzo a Independiente Rivadavia por el pase de Matías Reali, el presidente del club de Boedo rompió el silencio y trató de aclarar qué pasó. Fernando Moretti expresó que no hubo mala fe y pidió disculpas públicas al club mendocino por lo sucedido.

"San Lorenzo cumplió con el primer pago que fue de 500 mil dólares. Fueron llevados en efectivo el viernes a última hora a América TV (Daniel Vila es su titular). El resto eran 600 mil dólares que había que transferir a una cuenta en dólares de Argentina. La última parte eran 800 mil dólares en 12 cuotas", explicó.

La polémica por el pase de Reali sigue sumando capítulos.

Luego, en la misma línea, agregó: "La transferencia de 600 mil dólares tenía que ser en una cuenta en Argentina y San Lorenzo tiene su cuenta en dólares en Argentina bloqueada por la UIF (Unidad de Información Financiera), esto es por la gestión anterior. Estamos trabajando para desbloquearla. Por eso mismo tuvimos que hacer esa transferencia a través de una entidad financiera. La misma resultó fallida, como todo el mundo sabe. San Lorenzo siempre tuvo el dinero para afrontar este pago".

Moretti, además, reconoció que hubiera actuado de la misma manera de su par (lo denunció por estafa) y se disculpó: "En su lugar hubiese reaccionado de la misma forma. Internamente vamos a tomar las medidas necesarias para averiguar realmente qué es lo que sucedió. Quiero destacar que San Lorenzo siempre tuvo voluntad de pago y siempre tuvo buena fe en la ejecución del contrato. Y quiero pedirle disculpas a la gente de Independiente Rivadavia y a su presidente".

Por último, se refirió al certificado trucho que recibió el club mendocino por la supuesta transferencia de dinero y que fue lo que más molestó: "No, San Lorenzo no falsificó ningún documento. La cuenta no era del club. Tuvimos que hacer la transferencia a través de una entidad financiera. Tal como muestra el comprobante, la transferencia estaba hecha a cuenta y orden de San Lorenzo pero no en nombre de San Lorenzo. Por eso también San Lorenzo es uno de los perjudicados de toda esta situación".

"Estamos asesorándonos con Futbolistas Argentinos Agremiados para que el jugador continúe entrenando con el plantel profesional hasta que el problema se solucione, que será el mismo lunes o martes. Lo más importante es defender el patrimonio del club. Y, mientras tanto, averiguar qué fue lo que realmente sucedió. La situación es delicada y lo que siempre primamos es el patrimonio del club. En este caso lo son tanto el jugador como el dinero para afrontar el pago", finalizó.