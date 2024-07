Federico Méndez: "Me llena de orgullo ver a Los Pumas en Mendoza"

No hay palabra más autorizada para hablar de Los Pumas y Mendoza en simultáneo que Federico Méndez. El jugador con más presencias de la historia en el seleccionado para la provincia no quiso perderse el duelo de su gran amor, y ni bien pisó el estadio Malvinas Argentinas, fue una de las grandes atracciones en la previa, el durante y el después del encuentro. Con tiempo y la amabilidad de siempre, el ex primera línea dejó sus sensaciones ante el micrófono de MDZ.

Méndez, presente en el Malvinas-

"Siempre es un privilegio tener a Los Pumas en Mendoza. Para mí es muy especial. Hoy que estoy alejado del deporte, abocado a mis temas personales, venir acá me trae muchos recuerdos. Los veo y retrocedo en el tiempo. Me acuerdo de las entradas en calor, el movimiento que siempre genera el seleccionado. Es muy lindo".

Claro que como buen mendocino, quién vistió 82 veces la camiseta de Argentina durante su carrera, destacó la presencia de los demás nacidos en estos lares del mapa: "Es un orgullo que está Gonzalo (Bertranou) y en el nivel que lo hace. Él, como también Juan Martín (González) o Rodrigo (Isgró). Para mí es muy gratificante verlos porque son de acá".

Compañero en sus épocas de jugador, Méndez también destacó la presencia de Felipe Contepomi como head coach: "Felipe es una persona del rugby argentino. Lo veo muy bien. Si bien es una continuación del ciclo de Cheika, es solo cuestión de tiempo para empezar a notar su impronta. Le deseo lo mejor, ojalá le vaya muy bien".