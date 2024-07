La tremenda sentencia de Bielsa al elegir al mejor equipo de la Copa América: “El que más cautivó es…”

La Selección argentina llegó a la Copa América como la gran candidata tras su participación en la misma competencia en la edición 2021, la Finalissima 2022 y en la Copa del Mundo en Qatar. Además, llegaba como líder de las Eliminatorias. Muchos méritos que en definitiva, desde el rendimiento, hasta ahora no ha podido ratificar, más allá de que es la primera en acceder a las semifinales.

Para completar el resto de los cuartos de final esperan otros equipos que también tienen una gran actualidad como Venezuela, Uruguay y Colombia. Sumando a Brasil, que si bien demuestra un nivel inferior, siempre es candidata. Entre este viernes y sábado se completan los cuartos con el cuadro definitivo de semifinales.

En la previa al gran compromiso de esta fase como es el de Uruguay y Brasil, el entrenador argentino de los charrúas, Marcelo Bielsa, habló en conferencia de prensa y se refirió justamente a cual cree él que es el equipo más regular hasta el momento en la competencia.

"Hay un equipo revelación, o no revelación pero es el que más cautivó con los momentos que produjo, que es Colombia. Es un equipo al que le sobran delanteros, y eso en el mundo del fútbol no es común. Es un equipo que tiene más de una opción para cada puesto y sin grandes diferencias entre quién inicia y quién ingresa. Todas estas cosas no son opiniones mías, son realidades. El futbolista colombiano ha tenido una transformación porque hoy sus jugadores compiten en las mejores ligas del mundo, por lo que a su frescura y al fútbol de predominio creativo que los ha distinguido siempre, ahora se le ha agregado lo que es indispensable para sobrevivir en el fútbol de hoy", sentenció Bielsa.

Por otro lado, habló sobre cómo llega Brasil y su comparación con el último partido por Eliminatorias. "A veces es difícil transpolar experiencias pasadas con compromisos actuales, porque no son los mismos jugadores, no es el mismo entrenador, no es la misma realidad deportiva. Hay muchos puntos de diferencia entre Copa América, Eliminatorias, actualidad de los futbolistas, momento de la temporada, perfil de entrenador, y muchas otras variables como para tomar como base algo que sucedió antes", explicó.

En ese sentido, se refirió a la ausencia de Vinicius (por sanción) a quien supo calificar como el mejor extremo del mundo. "Personalmente creo que la ausencia de Vinicius no nos cambia la planificación. Brasil es una selección que tiene muchos extremos en ambas puntas, jugando en grandes equipos del mundo y a muy buen nivel. El sustituto que disponga el rival para resolver la ausencia de Vinicius no será sencillo de neutralizar", sentenció Bielsa.