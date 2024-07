La tajante frase de Enner Valencia sobre su penal errado en el segundo tiempo contra Argentina: “Lo pateé como…”

Enner Valencia, capitán y referente de la Selección de Ecuador, habló luego de la eliminación en los penales ante Argentina y se refirió al remate que falló cuando se disputaba el segundo tiempo. El delantero del Inter de Porto Alegre fue muy y no pudo ocultar su tristeza por lo sucedido en Houston.

Mirá el video

"Esto es muy doloroso… se nos termina el sueño por poquito, estábamos muy ilusionados por ahí fallamos situaciones que normalmente no fallamos. Contra esta clase de rivales es difícil", afirmó Valencia, que luego habló de su penal: "Lo pateo como siempre he pateado, lo vi que se iba para el otro lado, pero lastimosamente salió muy abierto".

Sobre la definición, confesó que no quiso mirar la tanda de penales: "Vi muy poco, sufrí demasiado de no poder ayudar a mis compañeros. Estoy muy agradecido con ellos y con la Selección, no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante".

Para cerrar, el capitán dejó la puerta abierta a una posible despedida de La Tri: "No sé, ahora estamos con la cabeza caliente, no quiero decir algo de lo que mañana me pueda arrepentir". Luego de consumada la eliminación de la Copa América, el Tri se quedó sin entrenador ya que el español Félix Sánchez dejó su cargo.