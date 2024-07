La honestidad brutal de Franco Colapinto tras subirse al Fórmula 1 en Silverstone: "Sentí que..."

Luego de ser parte del primer entrenamiento libre de la Fórmula 1 en Silverstone, Franco Colapinto habló al respecto y se mostró muy feliz por la posibilidad que le brindó el equipo Williams. Tuvo un rendimiento acorde y la cuenta oficial del equipo fue quien compartió un video titulado "Una sesión inolvidable para Franco en su primera FP1", con declaraciones del argentino.

"Fue grandioso. El primer FP1 de mi vida. Es un momento increíble para mí. Disfruté cada vuelta, cada curva. Soy el más feliz por eso. Solo sucede una vez en tu vida y sentí que hice lo mejor que podía, para ser honesto", expresó hablando en inglés.

Luego, fue algo autocrítico: "Sentí que había mucho más para rendir y no pude maximizar algunas curvas, en las cuales fui mejorando a lo largo del trayecto, pero por supuesto con los neumáticos viejos es complicado. Estoy encantando por esta oportunidad que Williams me dio".

"El aliento que recibí del equipo ha sido de otro nivel. Estoy súper orgulloso de lo que logramos con la gente que me alentó y necesito seguir trabajando. Quiero venir acá en unos años y creo que este es el camino. Gracias Williams por la oportunidad", cerró el argentino que no cometió errores, no sufrió ningún percance, giró muchas vueltas y cumplió las metas.

En la sesión, Colapinto Se ubicó 18º (1m29s270) y quedó a 1s658 de Lando Norris (McLaren), el más veloz de la sesión. Apenas perdió por 429 milésimas con Alex Albon, el otro integrante de Williams, en una pista de 87 segundos. El buen andar que logró el piloto argentino puede marcar el futuro, a corto y largo plazo.