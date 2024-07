¿Esto no es penal? La mano que protestó Alemania y podría haber cambiado el resultado ante España

Alemania y España protagonizaron uno de los partidos más destacados de la Eurocopa 2024 y de todo el año en general. En una suerte de final adelantada en la instancia de cuartos, el seleccionado ibérico venció 2-1 y eliminó a los locales en un duelo que duró 120 minutos tras igualar en un gol durante los 90' reglamentarios. Esta además fue la última presentación de la carrera de una leyenda del deporte como Toni Kroos.

Esto podría haber sido diferente si, en una de las jugadas clave del cotejo, el árbitro Antony Taylor hubiera tomado una decisión diferente ante las protestas del conjunto teutón. Al comienzo del segundo tiempo extra, con el resultado 1-1, los alemanes tuvieron la oportunidad inmejorable de ponerse arriba en el marcador. Musiala interceptó una pelota en la puerta del área y le conectó un potente remate. Sin embargo, el esférico nunca llegó al arco ya que se desvió en la mano izquierda de Cucurella. Parecía un clarísimo penal, pero el juez principal tuvo una opinión diferente.

Taylor dispuso seguir con el juego y no marcar ninguna infracción. Todo Alemania se quejó y pidió la pena máxima. Sin embargo, el réferi inglés se mostró inflexible y la intervención del VAR no le indicó tampoco que modificara su fallo. Se especula que quizás percibieron una posición adelantada de Füllkrug en el toque previo al disparo de Musiala, pero de momento no hay información precisa de qué llevó al videoarbitraje a no sancionar la infracción.

El partido continuó, España consiguió marcar su segundo gol y se quedó con el pase a las semifinales de la Eurocopa. Sin embargo, quedó flotando la sensación de que los germanos fueron terminantemente perjudicados, y así lo hicieron saber los usuarios en la redes sociales, quienes expresaron su enojo y desacuerdo con el árbitro inglés. Y en medio de la batahola digital, se recordó otro polémico antecedente que involucra al mismo protagonista en una situación similar.

Taylor fue el árbitro de la final de la Europa League 2022/23 en la que el Sevilla se consagró campeón al vencer a la Roma. Al minuto 80 de dicho partido, con el marcador igualado, Fernando, defensor del equipo español, desvió con su brazo izquierdo dentro del área un centro de Matic. En esa ocasión, el mismo juez, con el aval del VAR, tampoco cobró penal y el equipo perjudicado también terminó perdiendo el encuentro. Los paralelismos están a la vista.