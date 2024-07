El beso "en la boca" del utilero Marito a Scaloni y la broma del DT al verlo: "Son cosas que pasan cuando…”

En la Selección argentina se desató una euforia desmedida. Probablemente un síntoma característico de aquella alegría que se produce luego de un momento de tensión muy grande, como el que tuvo que vivir el equipo de Lionel Scaloni tras superar a Ecuador en la tanda de penales.

Argentina sufrió durante el partido. Ecuador la superó en largos tramos. La Albiceleste se lo llevaba con gol de Licha Martínez pero sobre el final apareció Rodríguez para anotar el empate y ponerle justicia al marcador, forzando los penales. Allí, nuevamente se impuso la figura de Emiliano Martínez y el equipo celebró la clasificación.

La emoción mezclada con alivio tuvo distintas caras. La de los jugadores corriendo hacia el arquero, y la del utilero Marito De Stéfano, quien corrió hasta Scaloni para pedirle: "Dame un beso". El utilero interfirió su trayectoria y se lo dio él, pero ante el movimiento del DT, terminó dándoselo en la boca.

Ya en conferencia de prensa, Scaloni fue consultado por este episodio particular y su respuesta fue desopilante. "No, bueno, fue en chiste. A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar y bueno... Es lo que hay. No la vi a la foto pero Marito es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta donde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando estás alegre".

En ese momento, un periodista de la conferencia le mostró la foto del beso y tras sonreír, hasta se animó a bromear: "Ahí está la foto. Bueno, sí. No fue consentido, eh".