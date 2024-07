Caso Reali: Independiente Rivadavia le respondió a San Lorenzo y mostró un documento categórico

El caso Matías Reali sumó un nuevo capítulo en la noche del viernes tras un comunicado oficial emitido por Independiente Rivadavia en sus redes sociales. Casi un día después del mensaje que publicó San Lorenzo acusando a la Lepra de poner una cuenta no operativa para recibir la segunda parte del pago, el club mendocino expuso un documento fundamental y dejó en evidencia al Ciclón.

En este nuevo anuncio, el club presidido por Daniel Vila publicó la respuesta que brindó el banco asociado a Independiente Rivadavia acerca de la "supuesta" transferencia bancaria que realizó San Lorenzo de Almagro el pasado 3 de julio, monto estimado en unos U$S594.500.

San Lorenzo había acusado a la Lepra de brindar una cuenta no operativa. (San Lorenzo)

A pesar de que San Lorenzo había denunciado que la cuenta del club mendocino no estaba en funcionamiento, el informe del banco es contundente y asegura que "el monto que acusa dicho recibo no ha sido acreditado en su cuenta por cuanto dichos fondos no han sido remitidos a nuestra entida bancaria pese a que se trataría de una transferencia inmediata".

#IndependienteRivadavia

La entidad bancaria notificó a la Lepra de lo sucedido.#SanLorenzo #CASLA no cumplió con lo acordado y falsifico un documento. pic.twitter.com/FD4AjluCRD — Independiente Mza (@IndependienteMz) July 5, 2024

El documento también asegura: "Hemos efectuado consulta al Banco BBVA quien nos ha informado que la cuenta CC-USS 0107-051407/1 no es una cuenta válida abierta en esa entidad bancaria". De esta manera, Independiente Rivadavia aseguró en su cuenta oficial que "San Lorenzo no cumplió con lo acordado y falsificó un documento".

Mientras la novela parece no tener un fin a la vista, Matías Reali atraviesa un momento de incertidumbre, ya que un par de días atrás se encontraba realizando la pretemporada en Uruguay con los Cuervos y hasta llegó a disputar un partido amistoso con su nuevo club. Sin embargo, esta situación lo ha puesto en un verdadero dilema, ya que el cuadro del Parque General San Martín le informó que deberá sumarse a la pretemporada junto al resto de sus compañeros en Córdoba.