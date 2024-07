Los Pumitas y las claves de un triunfo histórico ante Sudáfrica en el Mundial

Los Pumitas dieron el gran golpe del Mundial M20. Derrotaron a Sudáfrica, el local, y por amplio margen: 31-12. Luego de una derrota frente a Inglaterra en la primera fecha, necesitaban una victoria ante los Baby Boks para seguir con posibilidades de clasificar a las semifinales; y lo consiguieron. Sudáfrica había sido el verdugo de Argentina en el último Mundial de la categoría y también en el pasado Rugby Championship M20, por lo que el triunfo tiene sabor a revancha para el conjunto albiceleste dirigido por Álvaro Galindo. Ahora, buscarán frente a Fiji un nuevo triunfo que les permita meterse entre los cuatro mejores, aunque dependen de otros resultados.

Un primer tiempo perfecto

El equipo argentino M20 comenzó el duelo en el Danie Craven Stadium de Stellenbosch imponiéndose desde el comienzo. Abundaba la lluvia y el viento, y Los Pumitas se adecuaron perfectamente a las circunstancias. El line, que frente a Inglaterra había sido defectuoso, mejoró notoriamente y por esa vía, de hecho, llegaron tres de las conquistas argentinas. El primero y el segundo try fueron a través del maul: el hooker Juan Greisig Revol y el saltador Santos Fernández de Oliveira ejecutaron sus roles de la mejor manera y Los Pumitas, en media hora de partido, ya estaban 17-0 arriba en el marcador (el octavo Juan Pedro Bernasconi había anotado la restante conquista).

A nivel defensivo, Sudáfrica no pudo penetrar la defensa argentina en todo el primer tiempo. Los Baby Boks tuvieron cuatro oportunidades de llegar a las 22 yardas albicelestes, pero se fueron siempre sin suerte. En algunas ocasiones por un knock-on, que abundaron en el equipo local en medio de un clima hostil, pero otras varias por mérito argentino: un maul trabado y dos pescas, a pocos metros el ingoal propio, le dieron aire a Los Pumitas. En el minuto 37, luego de un error en la recepción de una patada del apertura Santino Di Lucca, los de verde tuvieron su primera oportunidad con posesión en zona de extremo ataque, pero una nueva recuperación de pelota y un consecuente penal a favor de Argentina puso, otra vez, el juego en campo contrario.

El pilar derecho Tomás Rapetti, uno de los puntos altos. (Foto: @lospumitasarg)

Paliza e ilusión

En el segundo tiempo, nuevamente Argentina golpeó primero. Un error defensivo de Sudáfrica en un line propio derivó en un try de Efraín Elías, que, muy atento, dejó el marcador 24-0 (gracias también a la efectiva conversión de Di Lucca). Desde entonces, Argentina bajó levemente la intensidad y continuó usando el pie para poner el juego en campo rival. Gestionó la diferencia y capitalizó los muchos errores de manejo de su oponente; Los Pumitas también tuvieron algunas pérdidas de pelota, pero ninguna tan influyente en el resultado como las de los sudafricanos. Recién en el minuto 51 los Baby Boks penetraron el ingoal rival con un maul, que terminó en try penal a su favor y en una amarilla para el Nº5 argentino Felipe Bruno.

Los últimos minutos del encuentro no tuvieron el dominio argentino del primer tiempo, pero sí el orden, la solidez defensiva y el criterio para cuidar el resultado. Una patada tapada por Agustín Sarelli terminó en try de Juan Penoucos a 10 minutos del final y selló un 31-7 para Los Pumitas. El resultado se mantuvo inmóvil hasta la última jugada del encuentro, en la que Sudáfrica apoyó un try con el que solo maquilló una paliza. Fue 31-12 con mucha autoridad, disciplina, una gran defensa y una notoria mejoría en las formaciones fijas respecto de la derrota 41-20 ante Inglaterra.

A la fase de grupos del Mundial le queda una fecha y Los Pumitas deberán obtener una abultada victoria ante Fiji si quieren clasificar a las semifinales, puesto que el primero de cada zona lo consigue, y los Baby Boks vapulearon a los oceánicos 57-7. Además, necesitarán que el local le gane a Inglaterra. El Seleccionado M20 fue 3º en el Mundial 2016 y esa es su mejor posición histórica: en aquella ocasión vencieron justamente a Sudáfrica para subirse al podio. Y en 2023, la última edición, terminaron novenos. Comenzaron esta Copa del Mundo con el pie izquierdo, pero sellaron hace pocas horas una victoria que les permite ilusionarse con hacer historia. Con actuaciones como la de hoy, van por buen camino.