La tremenda racha de Silba que ilusiona a Gimnasia

Desde la llegada de Ezequiel Medrán al banco de suplentes, Gimnasia y Esgrima no sólo mejoró en cuanto a resultados (4 triunfos y un empate), sino que el nivel de juego del equipo también tuvo un enorme crecimiento que llevaron al Lobo a ubicarse dentro de la zona de clasificación al reducido actualmente. Sin embargo, una arista fundamental de este gran presente tiene que ver con los goles, los cuales llegaron en buena parte gracias a Luis Silba, el goleador que tiene el equipo del parque en su delantera.

Silba, que llegó a principios de año proveniente de Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de afianzar el sector ofensivo y proveer una buena cantidad de goles al Blanquinegro. Si bien su adaptación al club llevó un tiempo y en los primeros encuentros el nueve tuvo la pólvora mojada, lo cierto es que la racha se torció completamente en los últimos compromisos.

Luis Silba metió cinco goles en los últimos seis encuentros. (Prensa GyE)

Es que Silba atraviesa una racha goleada que hace ilusionar a todo Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional. En los últimos seis juegos, el delantero convirtió un total de cinco tantos: Morón, Temperley, Brown de Adrogué, Almagro y Chaco For Ever fueron las víctimas, en tanto que Defensores de Belgrano fue el único elenco que no recibió ningún tanto del nueve.

Con el choque ante San Telmo del próximo domingo a la vista, el Lobo apunta todos los cañones a su centrodelantero, que llega con una racha espectacular, potenciado por el buen trabajo colectivo que viene demostrando el Mensana partido a partido.

El duelo ante El Candombero será fundamental para Gimnasia, ya que, en caso de obtener los tres puntos, se afianzará en los puestos de clasificación a la siguiente ronda y hasta podrá trepar varios escalones, metiéndose de lleno en la conversación en busca del ascenso.