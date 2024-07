El tremendo elogio de Mbappé a Ronaldo en la previa del Francia-Portugal

Este viernes comenzarán a disputarse los cuartos de final de la Eurocopa. Con dos verdaderos partidazos, el torneo continental conocerá a sus primeros semifinalistas. En el primer turno, a las 13, España y Alemania se verán las caras. Posteriormente, a las 16, Portugal y Francia saltarán al campo de juego.

En la previa de este último encuentro, quien alzó la voz fue Kylian Mbappé. El delantero, figura de los Galos, analizó lo que se le viene a su equipo y, además, no dudó en elogiar la figura de Cristiano Ronaldo. "Es un honor enfrentarme a Cristiano. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. He tenido la oportunidad de hablar con él y estamos siempre en contacto. Me da muchos consejos. Jugar contra él es un honor. Poco importa lo que ha hecho en el fútbol, poco importa lo que pasará después, seguirá siendo una leyenda”, comenzó.

Mbappé se ilusiona con meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Posteriormente, añadió: “Hay que apreciar lo que ha sido y lo que es. Solo admiro la grandeza del jugador. Es único. No habrá nadie como él. Ha marcado la historia del fútbol, ha inspirado a generaciones y ha dejado una huella en muchas personas. Tengo un respeto enorme hacia él, pero espero que mañana no esté contento porque queremos llegar a la semifinal”.

A la hora de hablar sobre su deseo de cara a su nueva etapa en el Merengue, Mbappé contó: "He tenido la oportunidad de comenzar mi sueño de jugar en el Real Madrid. Espero escribir mi propia historia en el Madrid. Pero la historia de Cristiano en el Real Madrid fue única. Espero hacer algo único por mi cuenta. Solo tengo elogios hacia él”.

Para finalizar, el campeón de la Copa del Mundo 2018, sentenció: “Cuando juegas contra un equipo como Portugal es muy peligroso nombrar solo a un jugador porque tienen muchos y muy buenos. Cristiano es una leyenda, pero decir solo eso es despreciar a los demás jugadores. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, mis compañeros del PSG que también están ahí y son peligrosos... Fijarse en un solo jugador es descuidar a los demás. No vamos a cometer ese error”.