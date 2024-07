El palazo de una figura de Países Bajos al Cholo Simeone, su ex DT: “Hubiera sido bueno tener…”

La Selección de Países Bajos se prepara para disputar su duelo de cuartos de final de la Eurocopa ante Turquía y en la previa de este encuentro, Memphis Depay apuntó contra contra Diego Simeone, su exentrenador en el Atlético de Madrid, equipo que dejó en este mercado de pases.

El delantero, no se guardó nada y expresó: "Estuve buscando a menudo eso esta temporada, noventa minutos. Sin duda podría haber sido mejor en el club donde jugué (Atlético de Madrid). Mi cuerpo necesita minutos, soy explosivo. Quizás hubiera sido bueno tener menos minutos de entrenamiento y más minutos de partido".

Depay apuntó contra Simeone.

"Siento que tengo más en mi depósito. También he decidido duelos en los últimos veinte minutos. Entonces, hay más espacio”, agregó al referirse a la gran continuidad que lleva en su selección a diferencia de lo que ocurrió en el club colchonero.

Memphis, a los 30, ya no es del Atlético de Madrid, apenas una temporada y media después de su traspaso desde el Barcelona, ya que no jugó lo suficiente (31 encuentros, once titular y 19 de ellos durante más de media hora de los 54 que disputó su equipo) como para activar el contrato que lo vinculaba hasta 2025. Un adiós previsto y previsible, después de 200 días de baja por lesión del atacante desde enero de 2023 hasta junio de 2024, por más que sus apariciones arrojaran una buena cifra de goles, 13.

Tiene cartel en el mercado, aunque aún no ha trascendido su destino, mientras prosigue como un líder en Países Bajos, con su ascendencia en el vestuario, un gol en cuatro partidos y el impulso que ha supuesto para el grupo de Ronald Koeman el avance a los cuartos de final, tras soportar la crisis que originó el 2-3 con Austria.