La tremenda confesión del Maligno Torres tras ganar el oro: "Honestamente, desde que llegué tenía mucho..."

Cinco días después de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, llegó la primera medalla de oro para la delegación argentina. El encargado de subirse a lo más alto del podio fue José "Maligno" Torres, quien tuvo una sobresaliente actuación en BMX Freestyle.

Con una puntuación de 94,82 en la primera de sus dos pasadas, el hombre de 29 años fue inalcanzable para sus competidores. Luego de las primeras celebraciones y de la premiación (que llamativamente llegó de las manos de Gianni Infantino, presidente de FIFA), habló en exclusiva ante los micrófonos de TyC Sports.

José Torres tiene el costado izquierdo de su cuerpo operado como consecuencia de tantos golpes y una placa de titanio le permite seguir subiéndose a la bicicleta. Y hasta ha quedado inconsciente por una durísima caída. Pero no cede ante los dolores y persigue la adrenalina. Sobre esta situación, se expresó tras conseguir el oro.

"Honestamente, desde que llegué tenía mucho miedo a lo que iba a pasar. Sabía que no había nada más importante, en cuanto a competencia, en todo el mundo. Sabía que si tenía que morir en algún lado era acá. Como es un deporte extremo sabía que podía salir bastante lesionado. Desde ese punto estaba con mucho miedo. En las primeras prácticas tuve muchas caídas importantes. En la última me lo llevé puesto al canadiense, casi lo saco a pasear en el manubrio", contó Maligno.

Sobre el momento en el que se dio cuenta que se subiría a lo más alto del podio, Torres destacó: "Después cuando vi las rondas de cada uno de los atletas, y quedaba la última del inglés. Cuando en un momento de la pasada vi el truco, que no era el más fuerte que yo estaba esperando, por dentro dije 'chau, tengo la medalla de oro. No puede ser lo que está sucediendo'. Hasta este momento no puedo creer lo que está pasando, no te voy a mentir. Estoy aguantando todos los sentimientos".