Estas son las 22 medallas de oro que ganó Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos

Después de cinco días de competencia oficial en los Juegos Olímpicos de París 2024, Argentina esperaba ansiosa su primer podio. Y no solo llegó, sino que lo hizo teñido de dorado. La medalla de oro del cordobés José “Maligno” Torres en ciclismo BMX freestyle fue una grata sorpresa para el país, que imaginaba seguramente una alegría proveniente de otras disciplinas. Y fue la 22º en la historia de los Juegos Olímpicos para Argentina, dentro de un medallero que además incluye 26 de plata y 30 de bronce. A continuación, todos los ganadores de las preseas doradas y las gestas más inesperadas.

José Torres, el hombre del día para el deporte argentino. (Foto: archivo)

Argentina tuvo en los Juegos Olímpicos del 1900, en París, un solo representante; fue en esgrima y se llamaba Francisco Camet. Recién en 1924, también en Francia, fue la primera vez que llevó una delegación más extendida, de 77 atletas. Y desde entonces, Argentina participó de todas las ediciones de los Juegos Olímpicos a excepción de Moscú 1980, a la que no acudió por un boicot político en plena Guerra Fría. Entre Múnich 1972 y Seúl 1988 se dio la racha negativa más larga, de 16 años sin medallas (no hubo en Montreal 1976 ni en Los Ángeles 1984 y no se compitió en 1980).

Las 22 medallas doradas colocan a Argentina en el puesto 36º de los países más ganadores en la historia de los Juegos Olímpicos. De ellas, hay algunas que fueron una gran sorpresa para el deporte, como el caso del Maligno Torres esta mañana:

Juan Carlos Zabala en 1932

En Los Ángeles 1932, Juan Carlos Zabala ganó la maratón con un tiempo de 2 horas y 31 minutos. Fue el quinto oro en la historia de nuestro país y lo logró a los 20 años; es el más joven atleta en lograr dicha medalla en una maratón olímpica. El final de la carrera fue de película y tuvo a Zabala extenuado y escupiendo, casi sin energía. Pero el bonaerense se las ingenió para superar al británico Samuel Ferris por 20 segundos y ganar el oro en los 40 kilómetros; uno de los más recordados en la historia argentina.

Zabala y la primera medalla dorada en atletismo para Argentina. (Foto: El Gráfico)

El básquet en 2004

Desde el oro en remo doble en Helsinki 1952 hasta Atenas 2004 pasaron 52 años sin primeros puestos en unos Juegos Olímpicos. Fue entonces cuando la Generación Dorada del básquet argentino volvió a poner al país en la cima. Con una victoria ante Estados Unidos en semifinales, el mejor equipo del mundo, y otra ante Italia en la final, Emanuel Ginóbili, Luis Scola y compañía consiguieron una medalla de oro después de más de un siglo. Fue la cima para una camada de jugadores que marcó la historia del deporte de la pelota naranja.

Curuchet y Pérez en 2008

José “Maligno” Torres se llevó todas las miradas esta mañana, pero no es el primero en consagrarse con una bicicleta. En Beijing 2008, la sorpresa la dieron Juan Curuchet y Walter Pérez en el ciclismo pista (50 kilómetros) al ganar la prueba Madison de parejas. Junto al fútbol, fueron uno de los dos oros de Beijing; pero sin dudas el menos previsto.

Sebastián Crismanich en Londres 2012

Nunca en la historia de los Juegos Olímpicos el taekwondo le había dado medallas a la Argentina. Hasta que en Londres 2012 Sebastián Crismanich consiguió la que, además, fue la única dorada en aquellos JJ.OO. Venció lesionado al español Nicolás García Hemme en la final y logró la primera medalla masculina en individuales desde 1948; y la última hasta la de esta mañana, a manos de Torres.

Paula Pareto en 2016

Rio 2016 fue una inolvidable edición de los Juegos Olímpicos para Argentina. Tuvo la medalla plateada de Juan Martín del Potro en tenis masulino y las de oro en hockey femenino y vela, que se colgaron Santiago Lange y Cecilia Carranza. Pero la gesta más llamativa fue la de Paula “Peque” Pareto en judo -48 kilos. No porque no pudiera lograr el primer puesto, puesto que había sido bronce en Beijing 2008 y campeona del mundo en 2015, sino porque nunca una mujer argentina había ganado el oro en una disciplina individual. Paula Pareto fue la primera. Peque Pareto, dos veces medallista olímpica. (Foto: Olympics)

Las 22 medallas doradas de Argentina

París 1924 (1): El equipo de polo compuesto por Miles, Padilla, Nelson, Kenny, Brooke Naylor y Peña.

Ámsterdam 1928 (3): Alberto Zorrilla (natación), Arturo Rodríguez Jurado y Víctor Avendaño (boxeo)

Los Ángeles 1932 (3): Alberto Lovell, Carmelo Robledo (boxeo) y Juan Carlos Zabala (atletismo)

Berlín 1936 (2): Oscar Casanovas (boxeo) y equipo de polo compuesto por Duggan, Cavanagh, Gazzotti, Andrada y Nelson.

Londres 1948 (3): Delfo Cabrera (atletismo), Rafael Iglesias y Pascual Pérez (boxeo)

Helsinki 1952 (1): Tranquilo Capozzo y Eduardo Guerrero (remo)

Atenas 2004 (2): selección de básquet y selección de fútbol masulino.

Pekín 2008 (2): Juan Curuchet-Walter Pérez (ciclismo) y selección de fútbol.

Londres 2012 (1): Sebastián Crismanich (taekwondo)

Río de Janeiro 2016 (3): Paula Pareto (judo), Santiago Lange-Cecilia Carranza (vela) y Los Leones (hockey masculino)

París 2024 (1): José Torres (BMX freestyle)