En qué puesto quedó Argentina en el medallero de París 2024 tras el oro del Maligno Torres

El biker argentino José "Maligno" Torres consiguió la primera medalla de oro para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París, al conseguir 94,82 puntos en la final de BMX freestyle al redondear una tremenda primera pasada, que le permitió liderar la final desde el principio para traer una dorada que se hizo esperar ya que la anterior había sido en Río 2016.

¡AQUÍ ESTÁ EL CICLISMO ARGENTINO! uD83DuDEB4??? uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Es la segunda medalla argentina en este deporte:



uD83EuDD47 Oro con Walter Pérez y Juan Curuchet en ciclismo de pista de Pekín 2008.

uD83EuDD47 José Torres Gil "Maligno" en BMX Freestyle de #Paris2024. pic.twitter.com/gJfmRe1VAY — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 31, 2024

En 2023, Torres consiguió la medalla de oro en la reconocida competencia de Estados Unidos llamada X Games y se transformó en el primer argentino en lograrlo. Además, a París 2024 se clasificó por salir noveno en el Mundial de Glasgow 2023 y tras el logro del oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el mismo año.

"Desde que llegué acá tenía mucho miedo de lo que podía pasar. Sabía que no había competencia más importante en todo el planeta así que si tenía que morir en algún lado, era acá. En la última casi me lo llevo puesto al canadiense. Cuando vi las rondas de cada uno de los atletas, y en la última ví un truco que hizo que no era el más fuerte que yo esperaba y ahí dije 'tengo la medalla de oro', hasta ahora no puedo creer lo que está pasando", expresó el Maligno tras consagrarse en París.

Con la obtención de esta presea, el equipo nacional se ubicó 18° en el medallero que lidera China con 16 en total teniendo en cuenta que acumula ocho de oro, seis de plata y dos bronces. Japón está segundo con trece podios, siete oros, dos platas y cuatro bronces. En el tercer lugar aparece Francia sumando 21 en total, aunque tiene seis doradas.

Esto tiene que ver con que tiene nueve plateadas, a diferencia de las seis que tiene Gran Bretaña y es cuarto. El orden en este ránking se define por cantidad de doradas pero, si existe un empate como en el caso de los galos y británicos, se cuenta en segundo orden las de plata y si persiste, los bronces.