“Para los atletas que Rusia mató”: la fuerte historia detrás de la primera medalla de Ucrania en París 2024

Ucrania ya tiene su primera medalla en estos Juegos Olímpicos de París 2024. La consiguió en sable Olga Kharlan, la esgrimista que ya tiene en su palmarés 5 preseas olímpicas (con esta) y 15 de Campeonatos Mundiales. Lo hizo en un duelo agónico y se la dedicó con euforia a su país. “Este es un mensaje para todo el mundo: Ucrania nunca se rendirá”, lanzó luego de su victoria en la disputa por el 3º puesto. Todo un reflejo de lo que había sido su lucha: había estado 11-5 abajo en el marcador y terminó imponiéndose 15-14 frente a la surcoreana Choi Se-bin. Luego, Olga Kharlan mostró todo su involucramiento en la guerra entre su país y Rusia, el mismo que el año pasado la había llevado a ser descalificada y el que casi la margina de estos JJ.OO.

Sara Balzer, Manon Apithy-Brunet y Olga Kharlan, el podio en sable. (Foto: @FIE_fencing)

Tras la emoción, el llanto y los abrazos con su entrenadora Andrea Terenzio, Kharlan agarró su casco con los colores azul y amarillo y le dijo a la cámara, todavía entre lágrimas: “Ucrania, te amo. Esto es para vos. Esto es para vos, querida”. La protagonista siempre se pronunció sobre el conflicto bélico que hace más de dos años azota a su país y esta vez no fue la excepción: “No saben lo difícil que es prepararse y concentrarse en la competición cuando estás en casa, bajo ataques, todos los días”, expresó luego de subirse al podio. Y, poco después, insistió: “Para todos los atletas que no pudieron venir porque Rusia los mató. Les dedico esto a ustedes”. Según el Ministerio de Deportes de su país, esa cifra llega a los 400.

Mirá el video

Una postura que casi le cuesta los JJ.OO.

Kharlan estuvo muy cerca de perderse los Juegos Olímpicos de París 2024 por una actitud que tuvo que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania que el deporte muchas veces no pudo (o quiso) eludir. En el Mundial de Esgrima de Milán del año pasado, la ucraniana venció 15-7 a la rusa Anna Smirnova en los 32avos de final y le negó el saludo tras el duelo. Smirnova estiró su mano, pero Kharlan prefirió “apuntarla” con el sable y abandonar la pista. Su rival, entonces, permaneció allí casi una hora, esperando que regresara, la saludara y así concluyera el duelo. Incluso llegó a sentarse en una silla, hasta que se resolvió descalificar a la vencedora.

Es que las reglas en esta disciplina son muy claras. El artículo 122 del apartado “Formas de combatir” de la página oficial de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) sostiene: “Antes del comienzo del match, los dos tiradores deben efectuar el saludo del esgrimista al tirador adversario, al árbitro y al público. De la misma manera, cuando se ha dado el último tocado, el match no termina hasta que los dos tiradores han saludado a su adversario, al árbitro y al público: deben, para ello, estar inmóviles durante la decisión del árbitro, colocarse en la línea de puesta en guardia y proceder al saludo del esgrimista y estrechar la mano del adversario después de que la decisión esté dada. Si uno o los dos tiradores rechazan el cumplimiento de esta regla, el árbitro le/les aplicará las sanciones previstas para las faltas del 4° grupo”.

Mirá el video

Efectivamente, las autoridades consideraron su gesto una falta grave y la múltiple campeona mundial Olga Kharlan fue descalificada de la competencia, por lo que quien iba a ser su rival, Anna Bashta, pasó directamente a los octavos de final. Además, fue suspendida por dos meses, lo que no le permitía buscar una plaza en París 2024. En su país, mientras tanto, era considerada una heroína y le llovían mensajes de apoyo. El propio Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, escribió en X: “La foto muestra a Anna Smirnova, la esgrimista rusa a la que la ucraniana Olga Kharlan se negó a darle la mano en el Campeonato Mundial después de ganar un combate limpio. Como puede ver, admira abiertamente al ejército ruso, que está matando ucranianos y destruyendo nuestras ciudades. La Federación Internacional de Esgrima descalificó al representante ucraniano por no darle la mano al ruso. @FIE_fencing, ¿debería tomarse esto como una posición? ¿El dinero ruso no huele a sangre?”.

Mirá el video

Aquel saludo rechazado, entonces, no le permitía a Kharlan siquiera intentar clasificar a París. Por lo que tuvo que acudir al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y ex esgrimista Thomas Bach para que no le quitaran su sueño. En julio pasado, Bach le envió una carta firmada de puño y letra asegurándole que podría estar en sus quintos Juegos Olímpicos y que quedaba levantada la sanción. En el duelo por el tercer puesto, el alemán fue uno de los presentes y se emocionó junto a la ucraniana. Olga Kharlan obtuvo su quinta medalla olímpica y la primera de su país en estos Juegos Olímpicos. Lo vivió con la efervescencia de siempre y lo festejó como nunca: “Es especial porque es para mi país. Todos los atletas aquí estamos pasando por la guerra. Estamos demostrando que podemos luchar y yo, de alguna manera, lo demostré”.