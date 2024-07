Crece la interna en San Lorenzo: el picante pasacalle contra Ortigoza

Pese a haber conseguido su primer triunfo del torneo y encontrarse a la espera de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores, San Lorenzo no tiene paz. El elenco de Boedo no ha levantado las inhibiciones en su contra y, como consecuencia, Leandro Romagnoli no ha podido utilizar a sus refuerzos.

A esto se le suma la mala relación que existe entre Marcelo Moretti, presidente del club, y Néstor Ortigoza, mánager de la institución. Según trascendió en las últimas horas el la interna entre ambos va en constante aumento y, como si fuera poco, el diálogo es prácticamente nulo.

Como si esto fuera poco, el exjugador e ídolo de San Lorenzo fue el blanco de un polémico pasacalle que apareció en la jornada de este martes. Con las letras azules y amarillas sobre una tela blanca, se pudo leer un picante mensaje que hace referencia a la venta de Agustín Martegani a Boca.

"Andate Ortigoza" se puede apreciar en el cartel que deja a las claras la mala relación que existe puertas adentro entre el mandamás de la institución y uno de los máximos responsables del fútbol. Esto, en el marco de la venta del mediocampista que retornó de su préstamo desde Salernitana, equipo que descendió a la Serie B de Italia.

Es por esto que se piensa que el pasacalle no solamente se dio por la salida del futbolista a uno de los rivales históricos de San Lorenzo, ya que además podría tratarse de un mensaje dirigencial hacia el campeón de la Copa Libertadores 2014, la única en la historia del Ciclón.