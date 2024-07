Video polémico: Conmebol dijo que hubo un error del VAR al no darle un penal a Brasil ante Colombia

El acalorado empate 1-1 entre Colombia y Brasil por la fecha 3 de la primera fase de la Copa América 2024 sigue dando de qué hablar. El encuentro estuvo plagado de polémicas y tanto de un lado como del otro hubo protestas por las decisiones arbitrales tomadas tanto por el juez principal, Jesús Valenzuela, y por el VAR, encabezado para la ocasión por Mauro Vigliano.

Una de las jugadas que despertó más controversiales se dio cerca del final del primer tiempo, a los 42 minutos. La Verdeamarela ganaba 1-0 en ese momento y tuvo la oportunidad de estirar la diferencia. Vinícius Jr. entró al área rival con la pelota en su posesión y fue cortado por una entrada de Daniel Muñoz, que se lo llevó puesto. Los brasileños reclamaron penal, pero Valenzuela no cobró nada y decidió seguir con el juego.

De todos modos, se vio demorado por la revisión del videoarbitraje, el cual tras unos minutos terminó reafirmando la resolución. Según se pudo saber por los audios publicados por la Conmebol este miércoles, la indicación definitiva de Vigliano fue la siguiente: "Jesús, es muy ajustado. (Muñoz) Pellizca la pelota y después se produce el contacto".

Mirá el video

Lo llamativo es que en el video que publicó la Conmebol en su canal de YouTube, en la narración previa a los diálogos del VAR, el locutor que presenta la jugada advierte que hubo un error en la resolución de la acción. "El VAR, en su chequeo protocolar, no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de impactar imprudentemente al delantero", advierte la voz en off. Y sentencia: "Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original del campo".

Por lo tanto, desde el punto de vista de la dirección arbitral de la Conmebol, Vigliano incurrió en un error al no advertirle a Valenzuela la existencia de un posible penal, lo que deja muy expuesto y comprometido al árbitro argentino. Habrá que ver si esta revelación genera algún impacto extra de ahora en adelante de cara a la segunda fase de la Copa América.