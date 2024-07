Gonzalo Bertranou: "Será especial jugar con mi hijo en la tribuna"

Empieza la cuenta regresiva para el partido amistosos que se llevará a cabo el próximo sábado entre Los Pumas y Francia en el Estadio Malvinas Argentinas. A tres días del inicio del compromiso, el primero de los tres duelos que tendrá el combinado nacional en esta ventana de julio, el mendocino Gonzalo Bertranou habló en conferencia de prensa tras la práctica que se desarrolló en su club natal, Los Tordos.

Sobre la posibilidad de volver a jugar en su provincia, con amigos, allegados, familiares y su hijo Silvestre (recién nacido) en la tribuna, el medio scrum aseguró: "Disfruto mucho, he jugado varias veces aquí en Mendoza y esta no es una más. Estoy contento de estar en mi club preparándonos para el partido del sábado". Luego agregó: "Estoy en el jardín de mi casa, a esta cancha (por la de Tordos) la conozco mucho. Si me toca jugar, será la primera vez que me ponga la camiseta con mi hijo en la tribuna y es algo muy especial".

Los Pumas se entrenaron en el club Los Tordos, la casa de Gonzalo Bertranou. (MDZ)

Al respecto de la llegada de Felipe Contepomi, quien continuará el proceso de trabajo iniciado por Michael Cheika, Bertranou aseguró: "Sigue siendo un proceso, las semanas de entrenamiento son muy parecidas, estamos convencidos con eso". Además, agregó: "Sabemos nuestras fortalezas, lo que hacemos bien y de ahí analizamos cómo podemos lastimar al rival".

En relación al rival de turno, el mendocino dijo: "El rugby francés está atravesando un gran momento, si no es el mejor torneo del mundo, pega en el palo. El seleccionado está entre los cuatro mejores del mundo y va a ser una parada muy difícil". A pesar de que Francia viene con un plantel renovado, el ex jugador de Dragons explicó: "Hay jugadores que no están habitualmente, pero todos están en el Top 14 y tienen una oportunidad muy grande para la ventana de noviembre y vendrán muy fuertes".

Acerca de su estado físico y la recuperación de su lesión, Bertranou comentó: "Estoy completamente dado de alta, me siento muy bien y estoy 100% disponible. Pude seguir entrenando completamente normal y siempre me estoy preparando para jugar con Los Pumas" cerró.