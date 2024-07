El DT de Brasil explotó contra el juez argentino del VAR tras el 1-1 ante Colombia: “Fuimos muy perjudicados, el árbitro fue…”

La Selección de Brasil mostró una deslucida e inesperada imagen en su partido ante Colombia, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa América, y como consecuencia terminó como escolta de los cafeteros en su zona. Ahora, en cuartos de final, se verá las caras ante Uruguay.

Tras el partido, quien alzó la voz fue Dorival Júnior. En conferencia de prensa, el director técnico de la verdeamarela no dudó en descargar toda su bronca con el árbitro del encuentro. Además, apuntó con todos sus cañones contra el VAR, el cual estuvo a cargo por el argentino Mauro Vigliano.

Mirá el video

Para comenzar, el DT de la Selección de Brasil expresó: “El árbitro fue decisivo. Sobre todo porque, dentro del estadio solo el VAR y él no vieron el penalti, que sin duda era penalti. Sucedió, no hubo reacción por parte de nadie”. Si el marcador hubiera sido un poco más alto, un poco más amplio, las acciones podrían haber sido diferentes”.

“Colombia habría tenido que expandirse un poco más. Podríamos haber aprovechado algo que conocemos como nadie, que es tener una transición a través de las individualidades de nuestro equipo”, añadió Júnior sobre la supuesta falta que Vinicius recibió dentro del área sobre el final de la primera etapa.

Para finalizar, manifestando que hasta los mismos colombianos fueron perjudicados por Vigliano, sentenció: “Sin duda que si cobraba el penalti cambiaba el partido. No vi la jugada, tampoco vi el fuera de juego en el gol anulado a Davinson Sánchez que me dijeron que fue gol. Hay amarillas que fueron muy fáciles de cobrar. Pegaron patadas más groseras y no amonestó. Del arbitraje prefiero no hablar”.