La lapidaria crítica de Astrada a la dirigencia de River tras echar a Demichelis: "Me pareció un circo ir a..."

Este domingo se dio la particular despedida de Martín Demichelis de River Plate, con un agónico triunfo gracias a un gol de Franco Mastantuono a los 87 minutos. A pesar de lo tensa que venía la relación entre el público y el DT, el anuncio de su despido un día antes del partido, y sobre todo el fuerte rumor de que Gallardo será quien lo reemplace, hicieron que el clima en el Monumental cambie diametralmente y lo que iba a ser reprobación y reclamos se convirtió en un adiós con aplausos y hasta banderas de apoyo para el ahora ex DT millonario.

Claro está, las imágenes que entregó la tarde-noche en Núñez no dejaron de sorprender, sobre todo por la organización con video de despedida y hasta el inmediato abrazo post pitazo final de Jorge Brito (presidente), Matías Patanian (vice) e Ignacio Villarroel (vice 2°). Al fin de cuentas, 24 horas antes lo habían despedido, interrumpiendo un contrato al que le quedaba un año y medio.

Uno de los que hizo saber su disgusto con esa escena fue Leonardo Astrada, ídolo del Millonario que ganó vistiendo la banda roja diez títulos de Primera División y una Copa Libertadores como jugador, y otro campeonato local como entrenador.

En su actual rol de panelista de F3 en la señal de ESPN, se refirió en estos términos a lo acontecido ayer en Núñez: "Día triste, porque la verdad es que Martín es un gran profesional y una gran persona. Simplemente quiero agradecerle por todo lo que hizo y podía seguir haciendo", arrancó diciendo el Jefe en el comienzo del programa.

Tras esto, hizo una fuerte crítica a la actitud que tomó la dirigencia al mostrarse junto a Demichelis en el estadio luego de echarlo unas horas antes: "No me gustó el final. Tomaron la decisión de que no continuara y me pareció un circo lo de ir al campo de juego, abrazarlo y vivir esa situación. Es lo que siento", expresó sin pelos en la lengua. Y agregó en la misma sintonía: "Ayer hablaban de que los jugadores no le respondían. De la forma en la que se despidieron los jugadores, es porque tenían una muy buena relación con él".

Tras estos lapidarios comentarios, hizo mención a la inminente recontratación de Marcelo Gallardo: "Es lógico que cuando se queda afuera de la competencia (en Arabia Saudita) se lo tiente a venir. ¿Por qué? Porque desde que asumió, la gente le hizo saber a Brito que no lo convenció a Marcelo para que continúe en su cargo. Entonces, ante la mínima posibilidad que tienen, es lógico que lo vayan a buscar porque, aparte, es el máximo ganador de la historia".

Finalmente, en el mismo tono crítico, hizo un peculiar lectura sobre el retorno del Muñeco y su funcionalidad a la dirigencia actual: "Creo que si lo contrata a Marcelo, Brito se saca hasta el final de su mandato toda la responsabilidad", opinó. "Es un escudo protector la presencia de Gallardo", acotó su compañero de panel Juan Simón, a lo que Astrada asintió: "Lo es por todo lo que da y todo lo que dio", sentenció.