Fórmula 1: el video que Red Bull dejó viralizar y pone en duda el futuro de Sergio Pérez

Sergio Pérez sigue dejando muchas dudas y en Red Bull tienen apuntando al posible sucesor. Luego de un fin de semana donde tuvo una gran chance de recuperar algo del terreno perdido, el mexicano no estuvo a la altura y cruzó la meta en el octavo lugar, finalmente séptimo tras la exclusión de George Russell quien había sido el ganador del GP de Bélgica.

Esto generó más rumores sobre una posible salida y, además, se filtró un video que los alimenta. La cadena Dazn subió a sus redes sociales imágenes de una reunión realizada luego de la competencia entre Christian Horner (jefe del equipo), Laurent Mekies (ingeniero de Visa Cash RB) y Daniel Ricciardo, piloto del equipo satélite.

Si bien no existe audio sobre lo que se dijeron, queda claro que el encuentro no fue una simple charla sobre rendimientos. Horner, tras la competencia, abrió la puerta para un posible cambio: "Tenemos que estudiarlo y discutirlo a fondo. Por supuesto que no queremos que un piloto que empieza la carrera segundo y termine octavo. Nunca quieres ir hacia atrás".

"Necesitamos dos coches que sumen . McLaren nos ha vuelto a recortar hoy varios puntos, eso tiene que parar. Necesitamos a Sergio delante. Necesitamos revancha después del parón veraniego", expresó sin vueltas. De cara al Gran Premio de los Países Bajos, el próximo 25 de agosto, el mexicano podría perder su lugar y Ricciardo ocuparlo.

Checo, sin embargo, siente que esto no va a ocurrir y se mostró optimista: "Creo que es un buen momento para el equipo, para mí mismo, creo que tenemos mucho que hacer y veremos qué podemos lograr, espero volver a hacerlo. Esta es la última vez que hablaré sobre el futuro, solo para que quede claro para todos. No hablaré más, no responderé más preguntas sobre el futuro".