El anuncio de Williams que posterga la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! uD83DuDCAAuD83CuDFFB



Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR